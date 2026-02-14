Διάσκεψη του Μονάχου – Ζελένσκι: Παρομοίασε τον Πούτιν με τον Χίτλερ

Ομοιότητες με την κατάσταση στην Ευρώπη προ του Β Παγκοσμίου Πολέμου με την σημερινή κατάσταση με την Ουκρανία εντόπισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι ενέργειας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θυμίζουν τη Συμφωνία του Μονάχου του 1938, «όταν ο τότε Πούτιν (σ.σ. Χίτλερ) άρχισε να διαιρεί την Ευρώπη».

«Θα ήταν ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί τώρα να τερματιστεί αξιόπιστα με τη διαίρεση της Ουκρανίας, όπως ήταν ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η θυσία της Τσεχοσλοβακίας θα έσωζε την Ευρώπη από έναν μεγάλο πόλεμο», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Στην Συμφωνία του Μονάχου συνομολογήθηκε η προσάρτηση της Σουδητίας, η οποία αποτελούσε περιοχή της τότε Τσεχοσλοβακίας, στο Γ Ράιχ προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση Βρετανών και Γάλλων με τον Χίτλερ και ένας δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ωστόσο την επόμενη χρονιά ο Χίτλερ επιτέθηκε και προσάρτησε και την Τσεχοσλοβακία και ξεκίνησε η πολεμική σύρραξη στην Ευρώπη.

«Μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα στην Ρωσία»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «μπορούμε να ορθώσουμε ανάστημα στην Ρωσία». Εξήγησε ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί η ελπίδα στη Ρωσία ότι θα γλιτώσει από τις ευθύνες της για τον πόλεμο. Υποστήριξε ότι η Μόσχα δέχεται σοβαρά να διαπραγματευτεί όταν δέχεται σφοδρές επιθέσεις στο έδαφός της. «Όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο πιο ρεαλιστικό γίνεται το να υπάρξει ειρήνη», σημείωσε.

Αναφορικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας την επόμενη εβδομάδα στη Γενεύη ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει να είναι «σοβαρές, ουσιαστικές, χρήσιμες», αλλά πρόσθεσε ότι «μερικές φορές φαίνεται ότι οι δύο πλευρές μιλάνε για εντελώς διαφορετικά πράγματα».

Εξήγησε ότι οι Ρώσοι μιλούν συχνά για την τήρηση του Άνκορατζ, δηλαδή στα όσα συμφωνήθηκαν στην συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. «Μπορούμε μόνο να μαντέψουμε τι εννοούν πραγματικά» σχολίασε ο Ζελένσκι. Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες για την τότε συνάντηση στα διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον είχε κάνει δεκτά πολλά από τα αιτήματα των Ρώσων και κυρίως τις εδαφικές απαιτήσεις τους στα ουκρανικά εδάφη. «Οι Αμερικανοί επιστρέφουν συχνά στο θέμα των παραχωρήσεων, που συζητείται πολύ συχνά στο πλαίσιο της Ουκρανίας, όχι της Ρωσίας».

Για την Ευρώπη είπε ότι πρακτικά δεν είναι παρούσα στο τραπέζι των συνομιλιών αν και θα έπρεπε. « Είναι μεγάλο λάθος», τόνισε.

Διαβάστε επίσης