Σεβίλλη: Επίσημο! Παρελθόν ο Ματίας Αλμέιδα από την ομάδα της Ανδαλουσίας

Η απόφαση είχε ληφθεί μετά την ήττα από τη Βαλένθια και το απόγευμα της Δευτέρας (23/03) πήρε επίσημη μορφή.

Η Σεβίλλη ανακοίνωση τη λύση της συνεργασίας με πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, ο οποίος πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της ομάδας από την Ανδαλουσία σε 32 αγώνες.

Ο απολογισμός του «Πελάδο» ήταν 10 νίκες, 7 ισοπαλία και 15 ήττες με 43-52 γκολ, με τη Σεβίλλη να έχει 31 βαθμούς και να είναι στη 16η θέση της LaLiga, στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο Copa Del Rey αποκλείστηκε στη φάση των «32».

Η ανακοίνωση της Σεβίλλης:

«Ο Ματίας Αλμέιδα απομακρύνθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από το Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 στη LaLiga και 3 στο Copa del Rey, μετά την άφιξή του στον σύλλογο της Νερβιόν το καλοκαίρι του 2025.

Η Σεβίλλη θέλει να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για την εργασία τους κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις».

