Μήπως το ChatGPT μας κάνει πιο χαζούς; Το MIT δίνει επιτέλους την απάντηση

Θυμάσαι πώς ήταν παλιά; Έπρεπε να γράψεις μια παρουσίαση, να πάρεις ένα χαρτί, να σημειώσεις ιδέες, να σβήσεις, να ξαναγράψεις. Τώρα; Δύο κλικ στο ChatGPT και έχεις μπροστά σου ένα «τέλειο» κείμενο. Βολικό, έτσι; Ναι, αλλά και επικίνδυνο.

Το MIT Media Lab έβαλε τρεις ομάδες εθελοντών να γράψουν κείμενα με ChatGPT, με τη βοήθεια της Google και χωρίς καμία βοήθεια. Τα EEG (ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα) έδειξαν κάτι εντυπωσιακό. Όσοι δούλεψαν με το ChatGPT είχαν τη χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, το μυαλό τους «έκλεισε». Ακόμη χειρότερα, δυσκολεύονταν να θυμηθούν τι έγραψαν, σαν το κείμενο να μην τους ανήκε.

