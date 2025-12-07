Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

Η μετατόπιση αυτή αρχίζει ήδη να καταγράφεται στα ενεργειακά δεδομένα, με τη ζήτηση για πετρέλαιο να μειώνεται κατά 11% τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία γράφει ένα νέο κεφάλαιο, μεταμορφώνοντας τον κλάδο των βαρέων μεταφορών με ρυθμό που μοιάζει σχεδόν δυστοπικός για την υπόλοιπη υφήλιο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η χώρα αναμένεται να πετύχει κάτι αδιανόητο για τις δυτικές αγορές: έξι στα δέκα νέα βαρέα φορτηγά που θα ταξινομηθούν το 2026 θα είναι ηλεκτρικά, σηματοδοτώντας την οριστική υποχώρηση του ντίζελ από έναν τομέα που παραδοσιακά αντιστεκόταν στην αλλαγή.

Μέχρι πρόσφατα, ο κινεζικός στόλος φορτηγών ήταν απόλυτα ταυτισμένος με την κατανάλωση πετρελαίου.

