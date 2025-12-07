Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3

Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που αξιοποιούν αλλά και επιδεικνύουν την αγωνιστική τεχνογνωσία της μάρκας: τα GR GT και GR GT3.

Πρόκειται για πρωτότυπα υπό εξέλιξη, τα οποία παρουσιάστηκαν δημόσια για πρώτη φορά και τοποθετούνται στην κορυφή της γκάμας της Toyota, ως άμεσοι διάδοχοι του μύθου του 2000GT αλλά και Lexus LFA. Ο στόχος, σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία, είναι η απόλυτη οδηγική εμπειρία μέσω τριών βασικών πυλώνων: χαμηλό κέντρο βάρους, μικρό βάρος με μεγάλη ακαμψία και κορυφαία αεροδυναμική.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης