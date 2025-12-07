Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Toyota Gazoo Racing αποκάλυψε δύο ολοκαίνουργια μοντέλα που αξιοποιούν αλλά και επιδεικνύουν την αγωνιστική τεχνογνωσία της μάρκας: τα GR GT και GR GT3.
Πρόκειται για πρωτότυπα υπό εξέλιξη, τα οποία παρουσιάστηκαν δημόσια για πρώτη φορά και τοποθετούνται στην κορυφή της γκάμας της Toyota, ως άμεσοι διάδοχοι του μύθου του 2000GT αλλά και Lexus LFA. Ο στόχος, σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία, είναι η απόλυτη οδηγική εμπειρία μέσω τριών βασικών πυλώνων: χαμηλό κέντρο βάρους, μικρό βάρος με μεγάλη ακαμψία και κορυφαία αεροδυναμική.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τα καθαρόαιμα GR GT & GR GT3
07:00 ∙ LIFESTYLE
Στην αρένα νέα ριάλιτι, σόου, τηλεπαιχνίδια – Τι θα δούμε το 2026
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
18:48 ∙ LIFESTYLE