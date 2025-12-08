Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

Τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 1966 σημειώθηκε ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυτικά δυστυχήματα στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου του 1966, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ηράκλειον» βυθίστηκε στη Φαλκονέρα, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυτικά δυστυχήματα της μεταπολεμικής Ελλάδας, την ώρα που εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά - Πειραιάς.

Το πλοίο ξεκίνησε το μοιραίο ταξίδι την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 1966 και ώρα 19:30. Το «Ηράκλειον», ιδιοκτησίας της εταιρείας Τυπάλδου, απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας με μισή ώρα καθυστέρηση, μεταφέροντας 206 επιβάτες, 70 μέλη του πληρώματος και 17 φορτηγά στον Πειραιά.

Οι καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με ανέμους που έφταναν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και ενώ το πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας, ένα μεγάλο φορτηγό-ψυγείο 5 τόνων με φορτίο πορτοκάλια, που φορτώθηκε κάθετα προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του πλοίου, απασφαλίστηκε από τους διαρκείς κλυδωνισμούς και χτύπησε με φόρα στην πλευρική μπουκαπόρτα. Κάποιος ναύτης έτρεξε να ειδοποιήσει τον οδηγό να πάει να το ασφαλίσει. Δεν πρόλαβε. Κατά μαρτυρίες, ο καταπέλτης άνοιξε σταδιακά από τις παλινδρομικές προσκρούσεις του φορτηγού-ψυγείου, γεγονός που επιβεβαιώνει τις υποθέσεις ότι δεν είχε ασφαλισθεί σταθερά με τους 6 πείρους που διέθετε. Από τον πλευρικό καταπέλτη που υποχώρησε κι άνοιξε, το φορτηγό-ψυγείο έπεσε στη θάλασσα, η οποία και κατέκλυσε στη συνέχεια όλο τον χώρο των οχημάτων. Οι άνεμοι στη θαλάσσια περιοχή την ώρα του ναυαγίου υπολογίστηκαν σε 10 τουλάχιστον μποφόρ.

Μετά την πτώση του φορτηγού ψυγείου στη θάλασσα, το πλοίο ήλθε πάλι στη θέση του και επέπλεε στην επιφάνεια της θάλασσας με ενεργές μόνο τις ηλεκτρογεννήτριες ασφαλείας και κατόπιν, λόγω της μεγάλης πλέον ελεύθερης επιφάνειας υδάτων που είχαν κατακλύσει το γκαράζ, το πλοίο άρχισε να παίρνει πολύ μεγάλες κλίσεις.

Περίπου 02:06 τα ξημερώματα στέλνεται το πρώτο σήμα κινδύνου (SOS). Συγκεκριμένα, ο ασυρματιστής εξέπεμψε το SOS λέγοντας: «Πορθμείον Ηράκλειον. Αυτήν την στιγμήν ανηρπάγη η πόρτα της δεξιάς πλευράς. Θέσις πλοίου επικίνδυνος».

Στις 02:07 σήμανε συναγερμός. Μοιράστηκαν όπως-όπως σωσίβια και ρίχτηκαν οι βάρκες στη θάλασσα.

Στις 2:13, μόλις 8 λεπτά από το πρώτο σήμα κινδύνου, ο ασύρματος του Ηράκλειον εξέπεμψε για τελευταία φορά: «SOS! Πορθμείον Ηράκλειον SOS, βυθιζόμεθα! Στίγμα 36.52 βόρειον και 24,08 ανατολικόν! SOS βυθιζόμεθα!» και ακολούθησε σιγή.

Το «Ηράκλειον» παρουσίασε γρήγορα έντονη κλίση και, μέσα σε μόλις 20 λεπτά, βυθίστηκε. Πολλοί επιβάτες αιφνιδιάστηκαν την ώρα που βρίσκονταν στις καμπίνες τους, ενώ άλλοι παρασύρθηκαν στη θάλασσα υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή, καθώς και αεροσκαφών. Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συνολικά διασώθηκαν 46 άτομα.

navagio-irakleion.jpg

Μυστήριο ο αριθμός των νεκρών

Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων δεν κατέστη ποτέ δυνατό να εξακριβωθεί πλήρως, καθώς υπήρχε ασάφεια στους καταλόγους επιβατών και αναφορές για άτομα χωρίς εισιτήριο. Οι επίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν περίπου 250 νεκρούς, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα το 1975, οι νεκροί ήταν 247, ενώ με βάση άλλες πηγές, ο αριθμός κυμαίνεται από 224 έως 277. Ο ακριβής αριθμός δεν θεωρείται ποτέ πλήρως εξακριβωμένος, καθώς υπήρχαν επιβάτες που δεν είχαν καταγραφεί (π.χ. χωρίς εισιτήριο, μεταγωγές, κ.λπ.).

Μετά το ναυάγιο διατάχθηκε ευρεία δικαστική έρευνα. Από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές παραλείψεις σε θέματα φόρτωσης, ασφάλειας και κατασκευής του πλοίου. Το «Ηράκλειον» είχε μετασκευαστεί από φορτηγό σε επιβατηγό, χωρίς να πληροί επαρκώς τις προδιαγραφές ασφαλείας για τέτοιου είδους δρομολόγια.

Ακολούθησαν δίκες, κατά τις οποίες καταδικάστηκαν στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας για ευθύνες που αφορούσαν την κατάσταση του πλοίου και τους όρους φόρτωσης. Το ναυάγιο οδήγησε σε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επιβατηγό ναυτιλία και τους ελέγχους καταλληλότητας των πλοίων.

Το δυστύχημα του «Ηράκλειον» παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά δυστυχήματα στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:24ΚΟΣΜΟΣ

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε από δύο ενόπλους την ώρα που επέστρεφε από ρεπορτάζ

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Μυστική» συνάντηση ΗΠΑ, Ισραήλ και Κατάρ στη Νέα Υόρκη

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 23 θέσεις στο ΕΑΠ (ΔΕ)

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: H Γαλλία καλεί τους πολίτες της να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος

00:56ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση στο δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη

00:32LIFESTYLE

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι επισημοποίησαν τη σχέση τους: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι στην Ιαπωνία

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Αγωνία για Γκατσίνοβιτς | Θα υποβληθεί σε εξετάσεις τη Δευτέρα (08/12)

23:58LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Στο τέλος πληρώνεις το τίμημα, όχι με το ίδιο νόμισμα»

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος, Νίκολιτς: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, με Σαμσουνσπόρ το πιο δύσκολο παιχνίδι»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε το πραξικόπημα στη Μπενίν - «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο»

23:40LIFESTYLE

Alexandra Breckenridge: Αποκάλυψε την χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει περάσει στα παιδιά της

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Είχαν στην κατοχή τους κάνναβη, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, στο -15 ο Παναθηναϊκός

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Ομαλός  – Εντυπωσιακές εικόνες από το Ξυλόσκαλο

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: «Έλαμψαν» Γιόβιτς και Πινέδα, συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής!

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (τελικό): Έκτη διαδοχική νίκη για την «Ένωση»! - Δείτε τα γκολ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες: Ποια μπλόκα άνοιξαν, πού στήθηκαν νέα, ποια ενισχύονται

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακή εικόνα: Το «πραγματικό» χρώμα του Άρη - Όχι και τόσο «κόκκινος» πλανήτης

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

09:55LIFESTYLE

Μελίνα Κόντη: Ποια είναι η 30χρονη ηθοποιός που «έκλεψε» την καρδιά του Νίκου Κουρή

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συγκλονίζει ο πατέρας του δύο ετών παιδιού που κατασπάραξε το pitbull

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Τα highlights του αγώνα στη Λάρισα για τη Super League

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

20:00WHAT THE FACT

Μπανάνες: Το σημαντικό όφελος που δεν γνωρίζατε ότι προσφέρουν στην υγεία σας

19:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία έρχονται πιο κοντά: «Συμφωνούμε με το όραμα Τραμπ» διαμηνύει η Μόσχα - «Το ουκρανικό δεν είναι πια προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον»

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας καλύπτει τη Μεσόγειο - Πώς διαμορφώνει το σκηνικό στη χώρα μας μέχρι 14 Δεκεμβρίου

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Έχετε αυτά τα κέρματα; Είστε πλούσιοι: 162.000 ευρώ για 50 Δραχμές - 32.000 για 100άρικο

13:08ΦΑΡΜΑΚΟ

Κορονοϊός: «Μας ζητήθηκαν έκτακτες εξαγωγές φαρμάκων – Χώρες μέτραγαν μέρες στα φάρμακα Εντατικής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ