Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου.
- 1912 - O Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο καταλαμβάνει την Κορυτσά.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ από την Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία κηρύσσουν πόλεμο εναντίον της.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ιαπωνικές δυνάμεις εισβάλλουν ταυτόχρονα στη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες.
- 1955 - Το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθετεί την Ευρωπαϊκή σημαία.
- 1966 - Το ελληνικό Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Ηράκλειον βυθίζεται στο Αιγαίο Πέλαγος, στα ανοιχτά της νήσου Φαλκονέρα με απολογισμό πάνω από 200 νεκρούς. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του 1975, οι νεκροί ήταν 247.
- 1969 - Η πτήση 954 της Ολυμπιακής Αεροπορίας προσκρούει σε βουνό έξω από την Κερατέα σκοτώνοντας 90 άτομα στο χειρότερο δυστύχημα με Douglas DC-6 στην ιστορία.
- 1972 - Boeing 737 της United Airlines συντρίβεται μετά τη διακοπή απόπειρας προσγείωσης στο Σικάγο, σκοτώνοντας 45 άτομα. Αυτή είναι η πρώτη απώλεια ενός Boeing 737.
- 1974 - Στο δημοψήφισμα για το πολιτειακό καθεστώς της Ελλάδας, 69,2% των Ελλήνων τάσσονται υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας.
- 1980 - Δολοφονείται έξω από το σπίτι του στο Μανχάταν, από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, ο Τζον Λένον, πρώην μέλος των The Beatles.
