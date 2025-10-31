YouTube: Πώς να αποτρέψετε την αναβάθμιση των βίντεό σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σύντομα θα εισβάλλει και στο YouTube, καθώς βάσει του νέου σχεδιασμού, τα βίντεο σε αναλύσεις κάτω των 1080p θα αναβαθμίζονται αυτόματα μέσω AI . Αρχικά σε Full HD, με υποστήριξη ανάλυσης 4K να έχει προγραμματιστεί για αργότερα.

Όπως εξηγεί η πλατφόρμα σε μια ανάρτηση, η αρχική ανάλυση μπορεί ακόμα να επιλεγεί και οι δημιουργοί βίντεο έχουν την επιλογή να εξαιρεθούν από την αυτόματη βελτίωση, που φέρει την ένδειξη "Super resolution".

Αυτή η αλλαγή είναι πιθανό να επηρεάσει πολλά κλασικά βίντεο από τις πρώτες ημέρες της πλατφόρμας βίντεο – πολλά κανάλια μεταφόρτωσης είναι πιθανώς ήδη ανενεργά.

Σύμφωνα με το YouTube, ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στις τηλεοράσεις. Στις ΗΠΑ, οι οθόνες τηλεόρασης είναι πλέον η πιο χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα για το YouTube, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις κινητές συσκευές.

Προηγουμένως, η πλατφόρμα είχε ήδη ξεκινήσει την αυτόματη αναβάθμιση των σύντομων βίντεό της, συχνά ενάντια στις επιθυμίες των χρηστών της.

Υπάρχει κριτική από τη χρήση ΑΙ τόσο στην ποιότητα της εικόνας και στην αλλοίωση χαρακτηριστικών, αλλά και για τις αυτόματες μεταφράσεις τεχνητής νοημοσύνης. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει ένα βίντεο στην αρχική του έκδοση θα πρέπει πλέον να επιλέξει ενεργά την ανάλυση μέσω των επιλογών βίντεο.

Πώς να αποτρέψετε την αναβάθμιση των βίντεό σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη