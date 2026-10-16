Προσφέρει όντως κάποιο όφελος υγείας το να πληρώνετε περισσότερα για το ροζ αλάτι;

Ροζ, θαλασσινό ή επιτραπέζιο αλάτι: Σε τι διαφέρουν – Τι έχει πραγματικά σημασία.

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Προσφέρει όντως κάποιο όφελος υγείας το να πληρώνετε περισσότερα για το ροζ αλάτι;
ΕΥ ΖΗΝ
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Το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων και το θαλασσινό αλάτι μπορούν να προσδώσουν διαφορετική υφή και γεύση στα τρόφιμα, αλλά κανένα από τα δύο δεν προσφέρει κάποιο ουσιαστικό διατροφικό πλεονέκτημα σε σχέση με το κοινό επιτραπέζιο αλάτι.

Όσον αφορά την υγεία, τα πιο σημαντικά ερωτήματα είναι πόσο νάτριο καταναλώνετε και αν το αλάτι που χρησιμοποιείτε περιέχει πρόσθετο ιώδιο.

Περιέχει το ροζ ή το θαλασσινό αλάτι λιγότερο νάτριο;

Ανά μονάδα βάρους, το κοινό ροζ αλάτι, το θαλασσινό αλάτι και το επιτραπέζιο αλάτι περιέχουν περίπου την ίδια ποσότητα νατρίου. Όλα αποτελούνται κυρίως από χλωριούχο νάτριο, το οποίο περιέχει περίπου 40% νάτριο.

Αυτό σημαίνει ότι 1 γραμμάριο κοινού αλατιού παρέχει περίπου 400 χιλιοστόγραμμα (mg) νατρίου. Οι μικρές διαφορές μεταξύ των προϊόντων δεν καθιστούν το ροζ ή το θαλασσινό αλάτι έναν αξιόπιστο τρόπο για την μείωση της πρόσληψης νατρίου.

Ωστόσο, το μέγεθος των κρυστάλλων μπορεί να κάνει τις ποσότητες που μετρώνται με το κουτάλι παραπλανητικές. Οι μεγάλοι κρύσταλλοι/νιφάδες μπορεί να μην «κάθονται» τόσο πυκνά όσο το ψιλό επιτραπέζιο αλάτι, με αποτέλεσμα το ίδιο κουτάλι μέτρησης να χωράει λιγότερο αλάτι και, κατά συνέπεια, λιγότερο νάτριο.

Πρόκειται, δηλαδή, για διαφορά στην ποσότητα που χωράει στο κουτάλι. Όταν αξιολογείτε την περιεκτικότητα σε νάτριο, συγκρίνετε ίσες ποσότητες (βάρος) ή ελέγξτε τις διατροφικές πληροφορίες του προϊόντος.

Ροζ αλάτι Ιμαλαΐων

Ροζ αλάτι Ιμαλαΐων

Bigstock®

Έχουν σημασία τα επιπλέον ιχνοστοιχεία στο ροζ αλάτι;

Το ροζ αλάτι περιέχει ιχνοστοιχεία, αλλά οι ποσότητες που λαμβάνονται μέσω της συνήθους χρήσης του ως καρύκευμα είναι πολύ μικρές, για να θεωρηθεί αξιόλογη πηγή αυτών των στοιχείων.

Μια εργαστηριακή ανάλυση του 2020 σε 31 είδη ροζ αλατιού που πωλούνταν στην Αυστραλία έδειξε σημαντικές διακυμάνσεις στην περιεκτικότητά τους σε ιχνοστοιχεία. Αν και ορισμένα στοιχεία εντοπίστηκαν σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με το δείγμα αναφοράς (κοινό λευκό επιτραπέζιο αλάτι), μια ποσότητα 5 γραμμαρίων δεν προσέφερε κάποια ουσιαστική διατροφική συνεισφορά από αυτά τα στοιχεία.

Η μελέτη εξέτασε τη σύσταση του αλατιού, αλλά δεν διερεύνησε αν η κατανάλωση ροζ αλατιού βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων. Τα ευρήματά της υποδεικνύουν ότι το ροζ αλάτι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιλογή καρυκεύματος και όχι ως διατροφικό συμπλήρωμα.

Είναι το ιωδιούχο αλάτι καλύτερη επιλογή;

Το ιωδιούχο αλάτι προσφέρει ένα πρακτικό διατροφικό πλεονέκτημα: παρέχει επιπλέον ιώδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών στον οργανισμό.

Ελέγξτε τη συσκευασία αντί να βασίζεστε στο χρώμα ή την προέλευση. Δεν είναι κάθε επιτραπέζιο αλάτι ιωδιούχο, ενώ και το θαλασσινό αλάτι μπορεί επίσης να είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο. Όροι όπως «φυσικό», «Ιμαλαΐων» ή «ακατέργαστο» δεν προσδιορίζουν την περιεκτικότητα σε ιώδιο.

Εάν χρησιμοποιείτε αλάτι, η επιλογή ενός ιωδιούχου προϊόντος μπορεί να συμβάλει στην επαρκή πρόσληψη ιωδίου. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο για να προσθέτετε περισσότερο αλάτι. Το ιώδιο περιέχεται επίσης σε ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά. Όσοι αποφεύγουν αυτές τις τροφές ίσως χρειαστούν εξατομικευμένες συμβουλές για την κάλυψη των αναγκών τους.

επιτραπεζιο αλατι

Τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη κατά την αγορά και τη χρήση αλατιού

Δώστε προτεραιότητα στην ποσότητα που χρησιμοποιείτε, στην εμπλουτισμένη περιεκτικότητα σε ιώδιο και στις μαγειρικές σας προτιμήσεις.

Για τους ενήλικες, το συνιστώμενο όριο είναι λιγότερο από 5 γραμμάρια αλατιού ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε λιγότερο από 2.000 mg νατρίου. Στο όριο αυτό περιλαμβάνεται και το αλάτι που υπάρχει ήδη στα τρόφιμα, όχι μόνο αυτό που προσθέτετε κατά το μαγείρεμα.

Ακολουθούν τρεις πρακτικές συμβουλές:

  1. Αν επιλέγετε αλάτι ως πηγή ιωδίου, ελέγξτε αν στην ετικέτα αναγράφεται η ένδειξη «ιωδιούχο».
  2. Συγκρίνετε την περιεκτικότητα σε αλάτι σε τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, όπως το ψωμί, το τυρί, οι σάλτσες και τα έτοιμα γεύματα.
  3. Χρησιμοποιήστε βότανα, μπαχαρικά, σκόρδο ή λεμόνι για να δώσετε γεύση, ώστε να χρειάζεται λιγότερο αλάτι στο φαγητό.

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αλλαγή στο χρώμα του αλατιού δεν εξαλείφει αυτόν τον κίνδυνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Διαφέρουν τα υποκατάστατα αλατιού με μειωμένο νάτριο από το θαλασσινό αλάτι;

Ναι. Πολλά από αυτά αντικαθιστούν μέρος του χλωριούχου νατρίου με χλωριούχο κάλιο και μπορούν να βοηθήσουν ορισμένους ενήλικες να μειώσουν την πρόσληψη νατρίου.

Απαιτείται προσοχή εάν πάσχετε από νεφρική νόσο ή λαμβάνετε φάρμακα, που αυξάνουν τα επίπεδα καλίου στο αίμα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση τους. Οι γενικές συστάσεις για τη χρήση αυτών των υποκατάστατων δεν αφορούν εγκύους ή παιδιά, καθώς τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα είναι ανεπαρκή.

Πώς μπορώ να συγκρίνω ετικέτες που αναγράφουν την περιεκτικότητα σε νάτριο με εκείνες που αναγράφουν την περιεκτικότητα σε αλάτι;

Πολλαπλασιάστε την ποσότητα του νατρίου επί 2,5 για να υπολογίσετε την αντίστοιχη ποσότητα αλατιού, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιείτε τις ίδιες μονάδες μέτρησης. Για παράδειγμα, 400 mg νατρίου αντιστοιχούν σε περίπου 1 γραμμάριο αλατιού. Να συγκρίνετε πάντα το ίδιο μέγεθος μερίδας ή τις τιμές ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε αλάτι για τη γεύση και την υφή που απολαμβάνετε, ελέγξτε αν είναι ιωδιούχο και χρησιμοποιήστε το με φειδώ. Η μείωση της συνολικής πρόσληψης έχει μεγαλύτερη σημασία από το να πληρώσετε παραπάνω για ένα συγκεκριμένο χρώμα ή προέλευση.

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