Το μυστήριο του χρωμοσώματος Υ: Γιατί η απώλειά του μειώνει τη ζωή των ανδρών

Με την πάροδο της ηλικίας, πολλοί άνδρες χάνουν το χρωμόσωμα Υ σε μέρος των κυττάρων τους

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η απώλεια του χρωμοσώματος Υ σε κύτταρα ανδρών αυξάνεται με την ηλικία και σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες και μειωμένο προσδόκιμο ζωής.
  • Παράγοντες όπως το κάπνισμα και η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες επιταχύνουν την απώλεια του χρωμοσώματος Υ λόγω της δομικής του ευθραυστότητας.
  • Η απώλεια του χρωμοσώματος Υ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, Αλτσχάιμερ και ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως το μελάνωμα του οφθαλμού.
  • Τα γονίδια στο χρωμόσωμα Υ επηρεάζουν λειτουργίες πέρα από τον καθορισμό φύλου, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής όγκων και της ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος.
  • Η πλήρης χαρτογράφηση του χρωμοσώματος Υ επιτρέπει την ταυτοποίηση των τμημάτων που ευθύνονται για τις επιπτώσεις στην υγεία και προωθεί τη σύγχρονη ιατρική έρευνα.
Για πολλά χρόνια, η επιστήμη αντιμετώπιζε το χρωμόσωμα Υ σχεδόν με συγκατάβαση. Μικρό, με περιορισμένο αριθμό γονιδίων και φαινομενικά αφιερωμένο αποκλειστικά στον καθορισμό του ανδρικού φύλου και την παραγωγή σπέρματος, έμοιαζε περισσότερο με ένα «προαιρετικό» στοιχείο για τον οργανισμό.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η γενετίστρια Jenny Graves, διακεκριμένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο La Trobe, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η απώλεια αυτού του χρωμοσώματος από τα κύτταρα των ανδρών δεν είναι αθώα, αλλά συνδέεται με σοβαρές ασθένειες και μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Ένα σώμα που γίνεται γενετικό μωσαϊκό

Με την πάροδο της ηλικίας, πολλοί άνδρες χάνουν το χρωμόσωμα Υ σε μέρος των κυττάρων τους. Το αποτέλεσμα είναι ο οργανισμός να μετατρέπεται σε ένα είδος γενετικού «μωσαϊκού», όπου συνυπάρχουν φυσιολογικά κύτταρα με άλλα που έχουν χάσει το Υ. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: περίπου το 40% των ανδρών στα 60 παρουσιάζουν ήδη αυτή την απώλεια, ενώ το ποσοστό φτάνει το 57% στους 90 ετών.

Δεν πρόκειται μόνο για φυσική φθορά λόγω ηλικίας. Παράγοντες όπως το κάπνισμα και η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία. Η αιτία φαίνεται να βρίσκεται στη δομική ευθραυστότητα του χρωμοσώματος Υ, το οποίο κατά τη διαίρεση των κυττάρων είναι πιο επιρρεπές σε σφάλματα και μπορεί να «χαθεί» από τον πυρήνα, οδηγούμενο τελικά σε αποδόμηση.

Πέρα από τον καθορισμό του φύλου

Αν το χρωμόσωμα Υ είχε ρόλο μόνο στους όρχεις, η απώλειά του σε κύτταρα όπως τα λευκά αιμοσφαίρια ή τα νεφρά δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, ολοένα και περισσότερα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο.

Μελέτες έχουν καταγράψει ότι άνδρες άνω των 60 με υψηλό ποσοστό απώλειας του Υ έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και καρδιαγγειακών παθήσεων. Το φαινόμενο επηρεάζει και τον εγκέφαλο, καθώς σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ η συγκεκριμένη γενετική ανωμαλία εμφανίζεται έως και δέκα φορές συχνότερα.

Αντίστοιχα, η απώλεια του χρωμοσώματος Υ παρατηρείται συχνά σε καρκινικά κύτταρα και συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση, ενώ φαίνεται να συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως το μελάνωμα του οφθαλμού.

Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Graves, η σχέση με ασθένειες της καρδιάς ή των νεφρών μπορεί να συνδέεται με την ταχεία κυτταρική διαίρεση κατά την επιδιόρθωση των οργάνων. Ωστόσο, νεότερα πειράματα σε ζώα δείχνουν ότι υπάρχει και άμεση αιτιώδης σχέση, πολύ βαθύτερη από μια απλή συσχέτιση.

Τα «κρυμμένα» γονίδια που κάνουν τη διαφορά

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς ένα τόσο μικρό χρωμόσωμα μπορεί να έχει τόσο μεγάλη επίδραση. Η απάντηση βρίσκεται στα περίπου 51 γονίδια που περιέχει. Παρότι λίγα, ορισμένα από αυτά λειτουργούν σε ολόκληρο το σώμα, δρώντας ως καταστολείς όγκων ή ρυθμιστές της γονιδιακής δραστηριότητας.

Πολλά από τα γονίδια αυτά έχουν αντίστοιχα στο χρωμόσωμα Χ. Στις γυναίκες (XX) υπάρχουν δύο αντίγραφα, ενώ στους άνδρες (XY) κανονικά επίσης δύο. Όταν όμως χαθεί το Υ, τα κύτταρα μένουν με ένα μόνο αντίγραφο, γεγονός που οδηγεί σε γενετική απορρύθμιση.

Παράλληλα, το χρωμόσωμα Υ είναι πλούσιο και σε μη κωδικοποιητικά γονίδια, τα οποία λειτουργούν σαν «μαέστροι», επηρεάζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και την έκφραση γονιδίων σε όλα τα υπόλοιπα χρωμοσώματα.

Η πλήρης χαρτογράφηση του χρωμοσώματος Υ, που ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων τμημάτων που ευθύνονται για τις επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι, ένα στοιχείο που κάποτε θεωρούνταν σχεδόν περιττό, μετατρέπεται σήμερα σε βασικό πεδίο έρευνας για τη σύγχρονη ιατρική.

