Ford: Το νέο Ranger Plug-In Hybrid διαθέσιμο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Ford ξεκίνησε την επίσημη διάθεση στην ελληνική αγορά του νέου Ranger Plug-In Hybrid.
Του μοναδικού σήμερα pick-up μοντέλου που μπαίνει στην πρίζα και ενός οχήματος ικανού τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση, το οποίο διατηρεί αναλλοίωτες τις δυνατότητες που καθιέρωσαν το Ranger ως την πιο δημοφιλή πρόταση στην κατηγορία του, ενισχύοντάς την με επιπλέον πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά, χάρη στην προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας.
