Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

Σε νέα, δίωρη συμβολική διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς αποφάσισαν να προχωρήσουν και αύριο οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Κουλούρας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή γενική τους συνέλευση.

Ο αποκλεισμός των παράπλευρων δρόμων επιβραδύνει ουσιαστικά την πρόσβαση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα καθώς το αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα της Εγνατίας Οδού που οδηγεί στην πόλη.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, σημειώνοντας ότι με την παρουσία τους θα πραγματοποιηθεί νέος συμβολικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10, οι αγρότες του μπλόκου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ οι επόμενες κινήσεις τους θα καθορίζονται καθημερινά κατά τις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή κινητοποίηση, που περιλάμβανε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Στον κόμβο της Κουλούρας βρέθηκαν τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, αρκετά ταξί και μέλη συλλόγων, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών.

