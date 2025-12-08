Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών αποφάσισαν να προχωρήσουν και την Τρίτη οι αγρότες

Newsbomb

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα, δίωρη συμβολική διακοπή της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς αποφάσισαν να προχωρήσουν και αύριο οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Κουλούρας, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή γενική τους συνέλευση.

Ο αποκλεισμός των παράπλευρων δρόμων επιβραδύνει ουσιαστικά την πρόσβαση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα καθώς το αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα της Εγνατίας Οδού που οδηγεί στην πόλη.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, σημειώνοντας ότι με την παρουσία τους θα πραγματοποιηθεί νέος συμβολικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10, οι αγρότες του μπλόκου αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ οι επόμενες κινήσεις τους θα καθορίζονται καθημερινά κατά τις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή κινητοποίηση, που περιλάμβανε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν ενεργά ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Στον κόμβο της Κουλούρας βρέθηκαν τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, αρκετά ταξί και μέλη συλλόγων, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στα αιτήματα των αγροτών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Η πρώτη δήλωση

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενισχύονται τα ΜΑΤ με δύο διμοιρίες από την Αθήνα– «Δεν βγαίνουν οι βάρδιες» λένε οι αρχές

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι - Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών - Τραυματίστηκε 23χρονη μοτοσικλετίστρια

21:06BOMBER

Τα σκυλιά δεν είναι μπιμπελό

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Άμυνα μετατρέπεται σε παραγωγικό πολλαπλασιαστή ισχύος

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ζημιά με Γκατσίνοβιτς - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

20:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι πια μια μεγάλη δύναμη, δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν»

20:50LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας, προσπαθώ να είμαι πιο επιεικής μαζί μου»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αυτοκίνητο παραβιάζει στοπ, παρασύρει και εγκαταλείπει αιμόφυρτο 17χρονο στην Καλλιθέα

20:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ - Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Προβάδισμα για τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο στο 42,53%

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του παιχνιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδριανός: Εντός των επομένων ωρών η καταβολή του “μέτρου 23” στους αγρότες

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σίσι συμφώνησε με τον Χαφτάρ ότι η οριοθέτηση της ΑΟΖ θα γίνει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων από Λιβύη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» την χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα»: «Ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν» – «Ζούμε την κρίση της Δύσης»

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχειλίζει η οργή των αγροτών: Άγρια επεισόδια στο Ηράκλειο, αναστάτωση σε αεροδρόμια και λιμάνια – Νέο μπλόκο στη Νάουσα

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

18:26BOMBER

SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για αμυντικούς εξοπλισμούς

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Αγρότες έκλεισαν τις εισόδους του «Διαγόρας» – Χωρίς επιβάτες αναχώρησε το πλοίο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ