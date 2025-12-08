Ινδία: 3χρονο αγόρι κέρδισε επίσημη βαθμολογία στο σκάκι - Έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία

Ο Sarwagya Singh Kushwaha έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του σκακιού που έχει κερδίσει επίσημη βαθμολογία FIDE σε ηλικία τριών ετών, επτά μηνών και 20 ημερών.

Γεννημένος το 2022, ο Sarwagya — από το Sagar της πολιτείας Madhya Pradesh στην κεντρική Ινδία — έχει βαθμολογηθεί από τη FIDE, την Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία απαιτεί από έναν παίκτη να κερδίσει πόντους εναντίον τουλάχιστον πέντε βαθμολογημένων αντιπάλων σε επίσημες διοργανώσεις.

Η πρώτη βαθμολογία του 3χρονου αγοριού, 1.572, είναι σημαντικά υψηλότερη από την ελάχιστη βαθμολογία των 1.400, έχοντας κερδίσει πέντε από τους οκτώ βαθμολογημένους αγώνες του. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο chess.com, οι νίκες του Sarwagya ήταν εναντίον αντιπάλων όπως ο 22χρονος Abhijeet Awasthi (βαθμολογία FIDE 1.542), ο 29χρονος Shubham Chourasiya (1.559) και ο 20χρονος Yogesh Namdev (1.696).

Ο Sarwagya έσπασε το ρεκόρ που κατείχε ένα άλλο παιδί από την Ινδία, ο Anish Sarkar, ο οποίος το είχε καταρρίψει σε ηλικία τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών, τον Νοέμβριο του 2024.

«Τον ωθήσαμε στο να ασχοληθεί με το σκάκι πέρυσι, επειδή παρατηρήσαμε ότι το μυαλό του ήταν σαν σφουγγάρι και μάθαινε πολύ γρήγορα. Σε μια εβδομάδα μαθημάτων σκάκι, μπορούσε να ονομάσει όλα τα πιόνια με ακρίβεια», δήλωσε ο πατέρας του Sarwagya, Siddharth Singh, στην εφημερίδα The Indian Express.

Ο κ. Singh δήλωσε επίσης στο ινδικό κανάλι ειδήσεων ETV Bharat: «Είναι μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για εμάς που ο γιος μας έχει γίνει ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο που έχει αποκτήσει βαθμολογία FIDE. Θέλουμε να γίνει μεγάλος μάστερ.

Έμαθε τους κανόνες και τις κινήσεις του σκακιού τόσο γρήγορα που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να τον εκπαιδεύσουμε περαιτέρω στο σκάκι. Προσλάβαμε έναν προπονητή και κανονίσαμε ατομικά μαθήματα. Έπαιζε σκάκι περίπου έξι ώρες την ημέρα και στη συνέχεια έγινε ειδικός».

Το τρέχον ρεκόρ για τον νεότερο γκραντμάστερ κατέχει ο Abhimanyu Mishra, ο οποίος έφτασε σε αυτό το επίπεδο σε ηλικία 12 ετών, τεσσάρων μηνών και 25 ημερών.

Η μητέρα του Sarwagya, Neha Singh Kushwaha, είπε: «Όποια και αν είναι η επιτυχία του Sarwagya, θα είναι αρκετή για εμάς. Το αν τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα ή όχι εξαρτάται από τη σκληρή δουλειά και τη χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει ευλογήσει το παιδί μας».