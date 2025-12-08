Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ

Το Μέγαρο Μαξίμου δημοσιοποιεί αναλυτικά τα ποσά που έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις για την θεομηνία που έπληξε τη Θεσσαλία.

Κυβέρνηση για αποζημιώσεις λόγω Daniel στη Θεσσαλία: Έχει ήδη δοθεί μισό δισεκατομμύριο ευρώ

Διογκωμένη η λίμνη Κάρλα μετά την κακοκαιρία Daniel

Όπως σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες και επιχειρήσεις στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές του Daniel έχουν ως εξής:

Συνολικός απολογισμός

Συνολικά έχουν καταβληθεί 459.378.645,79 ευρώ για διάφορες μορφές ενίσχυσης.

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε ήδη και αποτυπώνει το μέγεθος και την ταχύτητα της κρατικής παρέμβασης.

Αναλυτικότερα:

1) Η πρώτη κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα οργανώθηκε σε διαδοχικές φάσεις με πλήρη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε η ενίσχυση να φτάσει μόνο σε όσους πραγματικά υπέστησαν ζημιές.

  • Καταβληθέν ποσό κρατικής αρωγής: 80.113.000 ευρώ σε 28.517 δικαιούχους.

Από αυτά, 66.027.000 ευρώ σε 24.156 αγρότες και κτηνοτρόφους.

Τα ποσά καλύπτουν ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και ζωικό κεφάλαιο. Η ενεργοποίηση δεύτερου κύκλου τον Φεβρουάριο 2024 εξασφάλισε ότι κανείς αγρότης ή επιχείρηση δεν έμεινε εκτός ενίσχυσης, διορθώνοντας πιθανά κενά του πρώτου κύκλου.

2) Η μεγαλύτερη προκαταβολή για κρατική αρωγή που έχει δοθεί ποτέ – 224,5 εκατ. ευρώ

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της καταστροφής, προχωρήσαμε σε ιστορικά υψηλό ποσοστό προκαταβολής, που ανέρχεται στο:

60% της εκτιμηθείσας ζημιάς – δηλαδή στο 86% της συνολικής κρατικής αρωγής

  • Καταβληθέν ποσό προκαταβολής: 224.511.422 ευρώ σε 22.422 δικαιούχους.

Εξ αυτών, 109,34 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε 17.468 αγρότες-κτηνοτρόφους.

Επιπλέον, 7.675 δικαιούχοι είχαν ήδη λάβει υψηλότερη πρώτη αρωγή από το ποσό της προκαταβολής που τους αναλογούσε, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται επιπλέον πληρωμή — γεγονός που δείχνει την ταχύτητα και ευελιξία του συστήματος.

3) Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις από την Κρατική Αρωγή – Όλες οι υποχρεώσεις του Υφυπουργείου έχουν ολοκληρωθεί

Η ΓΔΚΑΣ (Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού):

  • Δεν έχει καμία εκκρεμότητα προς πληρωμή.

Οι 111 πρώτοι φάκελοι έχουν πληρωθεί πλήρως από τη ΓΔΟΥ.

Όλες οι αποφάσεις που έχουν αποσταλεί από τις Περιφέρειες έχουν υλοποιηθεί.

  • Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη Θεσσαλία οφείλονται στην Περιφέρεια, η οποία δεν έχει προχωρήσει στην επεξεργασία και αποστολή των εκκρεμών φακέλων, ελλείψει προσωπικού, καθώς δεν είχαν ανανεωθεί οι συμβάσεις ΙΔΟΧ των συνεργείων εκτίμησης.

Η Περιφέρεια οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία 17.400 φακέλων και προς την κατεύθυνση υπάρχει ήδη σχετική συνεργασία.

Άρα, δεν υφίσταται καθυστέρηση από το αρμόδιο Υφυπουργείο, το οποίο:

  1. έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες στο σκέλος της κρατικής αρωγής,
  2. έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία όλα τα εργαλεία πληρωμών,
  3. έχει έτοιμα τα κονδύλια,
  4. και αναμένει αποκλειστικά την ολοκλήρωση της δουλειάς των Περιφερειακών Ενοτήτων.

4) Φυτικό Κεφάλαιο – Πλήρης κάλυψη των δενδρωδών & αμπελοειδών καλλιεργειών με προκαταβολές 34,36 εκατ. ευρώ

Ήταν ένα από τα πιο περίπλοκα και απαιτητικά σκέλη της διαδικασίας, καθώς αφορά καλλιέργειες με μεγάλο χρόνο αποκατάστασης.

  • Πλήρης ενεργοποίηση του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021

Οι αποζημιώσεις καθορίστηκαν αναλυτικά για:

  1. ελαιόδεντρα (ελεύθερης & πυκνής φύτευσης)
  2. λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες
  3. καλλιέργειες σε παλμέτα
  4. αμπελοειδή
  5. ακτινίδια
  6. μικρούς καρπούς
  7. αρωματικά φυτά
  8. μηδική

Με ποσοστά έως:

  1. 70% της τιμής βάσης για ολική καταστροφή
  2. 50% για μεσαίες ζημιές
  3. 35% για νεαρές ή ελαφρές ζημιές
  • Προκαταβολές ύψους 34,36 εκατ. Ευρώ. Το ποσό έχει ήδη εγκριθεί, βάσει εκτιμήσεων ΕΛΓΑ.
  • Έχει εκδοθεί ΚΥΑ χορήγησης προκαταβολής (ΦΕΚ 6484/Β/05.12.2024). Αναμένεται πλέον μόνο η ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για την πληρωμή των αγροτών. Και στο κεφάλαιο αυτό, η Κρατική Αρωγή έχει ολοκληρώσει όλα τα βήματα που της αναλογούν.

5) Ειδικό σχήμα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας μέσω myBusinessSupport

Για στοχευμένη στήριξη επιχειρήσεων σε τουρισμό, μεταφορές, καταλύματα, αλιεία και Δήμους Παλαμά & Φαρκαδόνας:

  1. Διατέθηκαν 12,8 εκατ. ευρώ σε 1.297 επιχειρήσεις
  2. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις
  3. Ετοιμάζεται δεύτερος κύκλος για λόγους ίσης μεταχείρισης

Συνολικός απολογισμός

Συνολικά έχουν καταβληθεί 459.378.645,79 ευρώ για διάφορες μορφές ενίσχυσης. Αναλυτικά:

  • 87.138.468,49 ευρώ για οικοσκευές (κατοικίες) μέσω της πλατφόρμας.
  • 3.500.000,00 ευρώ για οικοσκευές μέσω των Δήμων.
  • 16.908.455,35 ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για κτίρια.
  • 5.589.336,47 ευρώ για επιδότηση ενοικίου.
  • 26.479.158,64 ευρώ για στεγαστική συνδρομή και επισκευές κτιρίων.
  • 1.670.000,00 ευρώ για οικίσκους.
  • 80.113.000,00 ευρώ ως πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  • 224.511.422,01 ευρώ ως προκαταβολή για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  • 12.835.679,26 ευρώ μέσω ειδικού σχήματος για επιχειρήσεις.
  • 633.125,57 ευρώ για επιχορήγηση επιχειρήσεων.
