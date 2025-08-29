Αυτοκίνηση στην ΕΕ: Μειώθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), από την αρχή του 2025 έως και τον Ιούλιο, οι συνολικές ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν πτώση της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο μήνας Ιούλιος παρουσίασε θετική μεταβολή, με αύξηση 7,4% σε ετήσια βάση.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Σταθερή άνοδος αλλά ακόμη χαμηλό μερίδιο

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αντιπροσώπευαν το 15,6% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ από την αρχή του 2025, βελτιωμένα σε σχέση με το 12,5% την ίδια περίοδο πέρσι, αλλά ακόμα πίσω σε σχέση με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Μέχρι τον Ιούλιο, ταξινομήθηκαν 1.011.903 νέα BEV στην ΕΕ. Η αυξητική τάση υποστηρίχθηκε κυρίως από τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές:

Γερμανία : +38,4%

: +38,4% Βέλγιο : +17,6%

: +17,6% Ολλανδία: +6,5%

Αντίθετα, η Γαλλία κατέγραψε μείωση 4,3%, παρά την άνοδο 14,8% τον Ιούλιο συγκεκριμένα.

Τα στοιχεία του Ιουλίου 2025 για την τρέχουσα χρήση έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.255.080 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+30,5%), Ισπανία (+30,2%), Γερμανία (+10,7%) και Ιταλία (+9,4%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων plug-in την ίδια περίοδο έφτασαν τις 561.190 μονάδες. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+94,5%) και η Γερμανία (+59,2%), αλλά και η Ιταλία (+60,3%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 8,6% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 6,9%.

Η ετήσια διακύμανση τον Ιούλιο του 2025 έδειξε αύξηση 39,1% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 14,3% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα επαναφόρτισης κατέγραψαν τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα συνεχούς ισχυρής ανάπτυξης με αύξηση 56,9%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 20,1%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 33,6%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-25,9%), την Ιταλία (-17,8%) και την Ισπανία (-12,6%).

Με 1.834.375 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τη βενζίνη μειώθηκε στο 28,3% από 35,1%. Ομοίως, η αγορά ντίζελ αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 26,4%, με αποτέλεσμα το μερίδιο να διαμορφωθεί σε 9,5% για τον Ιούλιο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Ιουλίου 2025 έδειξε μείωση 12% για τη βενζίνη και 15,2% για το ντίζελ.