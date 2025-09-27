To Dacia Bigster βαμμένο στα χρώματα του πολέμου

Του Γιάννη Σκουφή

Η Dacia έχει διευρύνει προς τα πάνω τη γκάμα της με το Bigster και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησαν να εμφανιστούν οι πρώτες προτάσεις εξατομίκευσης. Όπως αυτές της Carpoint, που έχει εμπειρία με ανάλογα πρότζεκτ από το Duster.

Για το Bigster παρουσίασε δύο προτάσεις που στοχεύουν σε διαφορετικό κοινό: το Redust Offroad και το Redust Sport.

Το πρώτο δίνει έμφαση στην εκτός δρόμου εικόνα, με σχάρα οροφής από αλουμίνιο που ενσωματώνει LED, καπό με αεραγωγούς, πλαϊνά μαρσπιέ, αυτοκόλλητα στα τζάμια και ζάντες 16 ιντσών με ελαστικά all-terrain διαστάσεων 235/65R16. Προαιρετικά υπάρχει και κιτ ανάρτησης που αυξάνει την απόσταση από το έδαφος.

Αντίθετα, το Redust Sport δίνει έμφαση στη σπορ εμφάνιση. Έτσι εδώ οι ζάντες είναι 20 ιντσών και συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλού προφίλ και επιπλέον υπάρχουν ρυθμιζόμενες coilover αναρτήσεις, διακοσμητική εισαγωγή αέρα στο καπό και μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες που τονίζουν την εμφάνιση.

Τα πακέτα Redust δεν περιλαμβάνουν επεμβάσεις στον κινητήρα, αλλά μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε έκδοση του Bigster, συμπεριλαμβανομένης της νέας full hybrid με τους 152 ίππους και την τετρακίνηση.

Για όσους θέλουν μεμονωμένα εξαρτήματα, η σχάρα οροφής κοστίζει 999 ευρώ, τα πλαϊνά μαρσπιέ 799 ευρώ, η εισαγωγή αέρα 749 ευρώ και οι ζάντες ξεκινούν από 1.699 ευρώ για τις 16άρες και φτάνουν τα 1.999 ευρώ για τις 20άρες.