H Nissan αναζητά το επόμενο σπορ μοντέλο της

Του Γιάννη Σκουφή

Το πρότζεκτ τελικά δεν μπήκε ποτέ στην παραγωγή, με τη μάρκα τότε να επικαλείται το υψηλό κόστος, τον κίνδυνο εσωτερικού ανταγωνισμού με το 370Ζ και την απουσία κατάλληλης μονάδας παραγωγής.

Ωστόσο, το 2025 ο CEO της Nissan, Ivan Espinosa, εξακολουθεί να πιστεύει στην ιδέα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ιαπωνικό Kuruma News, δήλωσε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα της μάρκας και να προσελκύσει ένα πιο νεανικό κοινό, κάτι που το θεωρεί καθοριστικό για το μέλλον της μάρκας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν είναι μόνο θέμα τιμής, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι πραγματικά ελκυστικό που θα κάνει τους νεότερους να θέλουν να ακολουθήσουν τη μάρκα».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής της Silvia -ένα σπορ κουπέ που πωλείται εκτός Ευρώπης- δεν έκρυψε την επιθυμία του, τονίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι ελαφρύ, αλλά ταυτόχρονα να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Mazda, λέγοντας πως «αν το κατάφερε με το Miata, γιατί όχι κι εμείς;».

Κάποτε κυκλοφορούσε η φήμη ότι τα IDx βασίζονταν στο πλαίσιο της τελευταίας Silvia (S15), κάτι που η Nissan δεν επιβεβαίωσε ποτέ. Προς το παρόν, η ιδέα παραμένει απλώς μια σκέψη στο μυαλό του Espinosa, όπως ο ίδιος παραδέχεται.

Με δεδομένες όμως τις οικονομικές δυσκολίες της εταιρείας, ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολα θα βρεθεί στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων. Τα τελευταία χρόνια η Nissan έχει αναγκαστεί να κλείσει επτά εργοστάσια, δύο σχεδιαστικά κέντρα και να περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας.

Ακόμα κι έτσι, ένα εμβληματικό σπορ μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θετικό σημείο αναφοράς για τη γκάμα, όπως έκανε παλαιότερα το TT για την Audi. Αν όμως αυτό πρόκειται να συμβεί, θα πρέπει να στηριχθεί από μια ισχυρή βάση πιο εμπορικών μοντέλων. Λογικό.