WRC Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας: Ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ τίτλων του Loeb!
Ο Sébastien Ogier κατέκτησε τον 9ο τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Sébastien Loeb, την ώρα που ο Thierry Neuville έσπασε την «ξηρασία» νικών με θρίαμβο στη Σαουδική Αραβία.
Ο Γάλλος οδηγός της Toyota εξασφάλισε τον τίτλο με την τρίτη θέση, πίσω από τους Neuville και Adrien Fourmaux, σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα ράλι στην ιστορία του WRC. Παρά το γεγονός ότι απουσίασε από τρεις αγώνες φέτος, ο Ogier επικράτησε του Elfyn Evans για μόλις τέσσερις βαθμούς.
