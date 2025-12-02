WRC Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας: Ο Ogier ισοφάρισε το ρεκόρ τίτλων του Loeb!

Ο Γάλλος οδηγός της Toyota εξασφάλισε τον τίτλο με την τρίτη θέση, πίσω από τους Neuville και Adrien Fourmaux, σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα ράλι στην ιστορία του WRC. Παρά το γεγονός ότι απουσίασε από τρεις αγώνες φέτος, ο Ogier επικράτησε του Elfyn Evans για μόλις τέσσερις βαθμούς.

