Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα την δούμε στο Just the 2 of us;

Το Οpen και ο Νίκος Κοκλώνης θέλει στο "Just the 2 of us" την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι θα συμμετάσχει στο "Just the 2 of us" του OPEN η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ιδρύτρια του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπή «Ευτυχείτε» της Κατερίνας Καινούργιου και όπως γράφει η εφημερίδα "Espresso" την πρόταση έχει κάνει αποδεκτή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. ‘Ήδη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις αλλά και συζητήσεις για αρκετούς, η συμμετοχή της στο μουσικό show .

Όπως αναφέρει η "Espresso", έγινε και ραντεβού της γνωστής πολιτικού με τον παρουσιαστή, παραγωγό και ψηχή του show, Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος και της έκανε την πρόταση. Όπως διέρρευσε λίγο αργότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου είχε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να ανέβει στη σκηνή, βάζοντας τέλος με κατηγορηματικό τρόπο στα σενάρια περί εμφάνισής της.

