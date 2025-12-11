Ρωσία: Κατάρριψη τουλάχιστον 15 ουκρανικών drones που κατευθυνόντουσαν στη Μόσχα

Τουλάχιστον 15 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο δήμαρχος της Μόσχας, ανέφερε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σημείωσε πως ένα ακόμη drone εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως είπε, συνεργεία εκτάκτου ανάγκης στάλθηκαν για να ελέγξουν τα συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.