Μαζική ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιοχών

Ρωσικά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 38 ουκρανικά UAV πάνω από ρωσικές περιοχές σε τρεις ώρες, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μεταξύ αυτών ήταν έξι drones που καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή της Μόσχας, εκ των οποίων τα τέσσερα περιγράφονται ως «κατευθυνόμενα προς» την ρωσική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν ανέφερε σε δημοσιεύσεις του στο Telegram ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν αποσταλεί σε διάφορα σημεία όπου είχαν αναφερθεί συντρίμμια drones.

20 πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο αεροδρόμιο Sheremetyevo λόγω της επίθεσης από ουκρανικά UAV.

Major drone attack by the Armed Forces of Ukraine is currently underway against the Russian capital of Moscow and Western Russia. pic.twitter.com/eZhpO6YMvB — OSINTdefender (@sentdefender) December 10, 2025

Στον αντίποδα η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία έστειλε 80 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 50 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι 29 drones έπληξαν επτά τοποθεσίες.



Διαβάστε επίσης