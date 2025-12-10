Ένας νεκρός από την καταστροφική φωτιά σε αγορά στην Αγία Πετρούπολη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που «ξέσπασε» στην Αγορά Πραβομπερέζνι, στην Αγία Πετρούπολη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διώροφο κτίριο στην Αγορά Pravoberezhny την Τετάρτη (10/12) και εξαπλώθηκε σε δευτερόλεπτα, κάνοντας στάχτη περισσότερα από 1.500 τετραγωνικά μέτρα.

A man died in the fire at a market in St. Petersburg. The building was almost completely destroyed, and the fire alarm did not go off



The body of the deceased man was found under the debris at the burning Pravoberezhny market in St. Petersburg. Another man was taken to the… pic.twitter.com/rwD9nWA3yV — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Σχεδόν 100 διασώστες και 26 οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται κι επιχειρούν αυτήν τη στιγμή στο σημείο. Χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε. Πάνω από 100 άτομα εκκενώθηκαν από τον χώρο.

Αναφέρθηκε κι ένας τραυματισμός, αφού ένας άνδρας πήδηξε από τον δεύτερο όροφο προσπαθώντας να διαφύγει από τη φωτιά και υπέστη κατάγματα στα δύο του πόδια.

Η Αγορά Πραβομπερέζνι, που χτίστηκε μεταξύ 1979 και 1983 και σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί 200 εμπόρους, βρίσκεται στη συνοικία Νέβσκι της πόλης.

Τα ανακριτικά όργανα εργάζονται επί τόπου για να διαπιστώσουν όλες τις συνθήκες της τραγωδίας. Οι τοπικές Αρχές έχουν, επίσης, δεσμευτεί να διεξαγάγουν πλήρη έρευνα και να επιβλέψουν την ασφάλεια όλων των αγορών της πόλης, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ο κυβερνήτης της πόλης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους των θυμάτων και διέταξε την ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στις εμπορικές εγκαταστάσεις.