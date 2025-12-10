Εορτολόγιο 11 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή και του Οσίου Δανιήλ του Στυλίτη.



Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει στις 11 Δεκεμβρίου.

Μάρτυρες Αειθαλάς και Ακεψεής

Οι Αειθαλάς και Ακεψεής που κατάγονταν από την πόλη Άρβηλα, ήταν Πέρσες μάρτυρες και Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Αειθαλάς ήταν αρχικώς ιερέας των ειδώλων, που μεταστράφηκε και ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό, ενώ ο Ακεψεής ήταν διάκονος. Αποκεφαλίστηκαν σε άγνωστη χρονικά περίοδο διωγμού των Χριστιανών, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό.

