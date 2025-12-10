Νόμπελ Ειρήνης: Η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε εκ μέρους της το βραβείο - Το ιδιαίτερο μήνυμα

Η κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, νικήτριας του φετινού Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης,παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της στο Όσλο και δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η μητέρα της είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «ποτέ δεν θα τα παρατήσει».

Η Άνα Κορίνα Σόσα παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της μητέρας της και ανέγνωσε λόγο που είχε γράψει η ίδια η Ματσάδο.

Το Ινστιτούτο Νόμπελ απένειμε το βραβείο στη Ματσάδο για «τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η κόρη της αρχηγού της αντιπολίτευσης ξεκίνησε την ομιλία της μιλώντας για τον προσωπικό αντίκτυπο του γεγονότος ότι δεν είχε δει τη μητέρα της για δύο χρόνια.

Η Ματσάδο είχε εισέλθει σε κρυψώνα λίγο μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα τον Ιούλιο του 2024.

Η κόρη της είπε στο κοινό: «Και καθώς περιμένω εκείνη τη στιγμή για να την αγκαλιάσω, να την φιλήσω, να την αγκαλιάσω, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και τους γιους που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν τις μητέρες τους».

Η Σόσα ανέγνωσε την ομιλία που είχε γράψει η μητέρα της, λέγοντας στο κοινό ότι οι Βενεζουελάνοι «θα αγκαλιαστούν ξανά, θα ερωτευτούν ξανά, θα ακούν τους δρόμους μας να γεμίζουν με γέλια και μουσική».

«Όλες οι απλές χαρές που ο κόσμος θεωρεί δεδομένες θα είναι δικές μας. Γιατί, στο τέλος, το ταξίδι μας προς την ελευθερία πάντα ζούσε μέσα μας. Επιστρέφουμε στον εαυτό μας. Επιστρέφουμε σπίτι», πρόσθεσε.

Το κοινό στο Δημαρχείο, ανάμεσα τους και μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, καταχειροκρότησε την Σόσα.

Λίγο πριν από την τελετή, η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η οποία βρισκόταν σε κρυψώνα, έστειλε ηχητικό μήνυμα λέγοντας ότι είναι «ασφαλής» και καθ’ οδόν προς την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, αλλά δεν θα προλάβει να φτάσει εγκαίρως για την τελετή στο Δημαρχείο.

