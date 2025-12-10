Επίσκεψη Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Τι συζήτησαν με τον Χρυσοχοΐδη

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε σήμερα Τέταρτη η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της συνάντηση τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και συζήτησαν για την συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στο τομέα της ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ταξιδεύουν στις Η.Π.Α..

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πλευρά της, εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο που παράγει η Ελληνική Αστυνομία.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Η ανάρτηση του υπουργού:

«Σήμερα υποδέχθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία Ελλάδας και Η.Π.Α. σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας. Από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την προστασία των συνόρων μας, που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισα ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, ιδίως για ζητήματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συζητήσαμε και για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ταξιδεύουν στις Η.Π.Α..

Η συνεργασία των δύο Χωρών παραμένει ισχυρή και παραγωγική, με κοινό στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

