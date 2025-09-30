Χρυσοχοΐδης: Νέο ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς ως διαμεσολαβητές με τους Ρομά

«Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά. Ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Newsbomb

Χρυσοχοΐδης: Νέο ειδικό σώμα με 50 άοπλους αστυνομικούς ως διαμεσολαβητές με τους Ρομά
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ειδικού σώματος 50 άοπλων ένστολων αστυνομικών-διαμεσολαβητών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις αρχές και τις κοινότητες Ρομά.

Μιλώντας στο κανάλι Action24 το βράδυ της Δευτέρας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους και ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν κοντά στα αστυνομικά τμήματα περιοχών όπου ζουν ευάλωτες ομάδες. Θα έχουν τον ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία και τους κατοίκους».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής Ρομά στο νέο αυτό σώμα. «Αν κάποιοι πολίτες Ρομά ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα, αυτό είναι σημαντικό. Θα υποβληθούν σε εντατική εκπαίδευση και θα λειτουργούν ως βοηθοί της αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα κοινωνικής ειρήνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για ένα καινούργιο σώμα που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, αν και έχει εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, τόνισε το πρόβλημα της εγκληματικότητας στους οικισμούς Ρομά, αναφέροντας πως «ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα». Το επόμενο βήμα, όπως είπε, είναι η περιπολία καλά εξοπλισμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και την επιβολή του νόμου.

Σχετικά με τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν, ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η αστυνομία έχει νόμιμη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και ότι «δεν είναι διαπραγματεύσιμο» να μην επιτραπεί η είσοδός της.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση Μπισμπίκη, προανήγγειλε την ενίσχυση των τροχονομικών ελέγχων, με 100 νέα στελέχη να πλαισιώνουν την ομάδα ΟΕΠΤΑ και τη δημιουργία μπλόκων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones επέστρεψε σε top σειρά του Netflix

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Τραβούν χειρόφρενο τα ταξί - Τι διεκδικεί το Σ.Α.Τ.Α.

11:19ΥΓΕΙΑ

Η Βecton Dickinson Hellas συνεχίζει το δυναμικό παρών στο Greece Race for the Cure® 2025

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεσκόπιο James Webb: Ενθαρρυντικά νέα από το διάστημα - Πιθανή ατμόσφαιρα σε εξωπλανήτη μεγέθους Γης

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πέντε νέα κρούσματα στη Μαγνησία - Θανατώθηκαν τα ζώα στις μονάδες

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Haaretz: Τα «δηλητηριώδη χάπια» του Νετανιάχου - Πώς θα μπορούσε να δυναμιτίσει το φιλόδοξο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

10:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπάγερν, Λούτσιτς: «Παίζουμε απέναντι στην πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Αμηχανία στη Δύση - Η νέα εντολή Πούτιν «σπάει» ρεκόρ στρατολόγησης από το 2016

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κρατική «ασπίδα» 2 δισ. δολαρίων για τη Jaguar Land Rover

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Λυγγερίδης: Απονεμήθηκε το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας στην οικογένειά του

10:46LIFESTYLE

Simpsons: Επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη έπειτα από δύο δεκαετίες - Ανακοινώθηκε το σίκουελ

10:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα σε Euroleague και Conference League με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Ασπίδες»: Στη φρεγάτα «Σπέτσαι» 10 μέλη του πλοίου που δέχθηκε επίθεση στην Υεμένη - Σε γαλλικό πολεμικό οι υπόλοιποι ναυτικοί

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy αντιμέτωπος με βαριά ποινή - Τουλάχιστον 11 χρόνια στη φυλακή ζητούν οι εισαγγελείς

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε ο αρχαιολογικός γρίφος ενός αγάλματος - Ονομαζόταν Λαοδίκη και έζησε πριν από 1.800 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Haaretz: Τα «δηλητηριώδη χάπια» του Νετανιάχου - Πώς θα μπορούσε να δυναμιτίσει το φιλόδοξο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Αμηχανία στη Δύση - Η νέα εντολή Πούτιν «σπάει» ρεκόρ στρατολόγησης από το 2016

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ