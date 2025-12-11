Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

Έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο www.osy.gr.

Σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2025, προβλέπεται η κάλυψη 290 θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βάσει σειράς προτεραιότητας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την προκήρυξη πατώντας εδώ.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Ο.ΣΥ. δίνει έμφαση στη μείωση του χρόνου μετακίνησης, με προτεραιότητα στις κεντρικές γραμμές που εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, αλλά και σε ολόκληρο το συγκοινωνιακό δίκτυο.

Η προσθήκη νέων οδηγών και η ένταξή τους στο συγκοινωνιακό έργο, σε συνδυασμό με τη συνεχή παραλαβή νέων οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών».