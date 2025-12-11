Champions League: Με ανατροπή η Σίτι τη Ρεάλ, πρόκριση η Άρσεναλ - Έπεσε στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε σπουδαία νίκη με ανατροπή (1-2) μέσα στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς - Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του Champions League.

Η Άρσεναλ είναι από το βράδυ της Τετάρτης (10/12) η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρόκριση της στα νοκ άουτ του Champions League (φάση των «16»), μετά το 3-0 επί της Μπριζ (βασικός ο Χρήστος Τζόλης) στο «Γιαν Μπρέιντελ, στο ντεμπούτο του Ιβάν Λέκο στον πάγκο της Κλαμπ.

Με 6 στα 6 και 17-1 γκολ οι «κανονιέρηδες» απέδειξαν ότι απόλυτα δικαιολογημένα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας και παράλληλα δικαίως θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν μέχρι το... τέλος του δρόμου.

Κακή παρένθεση αποδείχθηκε για τη Μάντσεστερ Σίτι το «χαστούκι» από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Ετιχαντ», καθώς οι «πολίτες» αντέδρασαν άμεσα με φοβερό «διπλό» επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», που τους ανέβασε στην 4η θέση.

Με ανατροπή, μάλιστα (2-1), τον Χάαλαντ να σκοράρει για 21η φορά σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν και τον Τσάμπι Αλόνσο, πλέον, να βαδίζει σε «τεντωμένο σχοινί», παρότι οι «μερένχες» παραμένουν στην 7η θέση μετά την 2η ήττα τους στη League Phase.

Χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα (μπήκε στο 76' αντί του Ιβάνοβιτς) μετά από αρκετό καιρό, η Μπενφίκα πέτυχε τεράστια νίκη στο «Ντα Λους» επί της Νάπολι (2-0) και με το δεύτερο σερί «τρίποντο» (προηγήθηκε το εκτός έδρας 2-0 επί του Άγιαξ) μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της εισόδου στα playoffs.

Η Γιουβέντους ήθελε μόνο νίκη με την Πάφο για να μείνει ζωντανή και τα κατάφερε με το 2-0 απέναντι στους πρωταθλητές Κύπρου, ενώ και η Ντότμουντ «γκέλαρε» στη Βεστφαλία με την Μπόντο Γκλιμτ (2-2) και με 11 βαθμούς βρίσκεται στην 10η θέση.

Η Νιούκαστλ βρέθηκε κοντά σε μία μεγάλη νίκη στη «Μπάι Αρίνα», αλλά ο Γκριμάλντο «έσωσε την παρτίδα» για τη Λεβερκούζεν στο 88' (2-2). Οι «ανθρακωρύχοι» βρίσκονται πια στην 12η θέση και οι «ασπιρίνες» στην 20ή, κάτι που σημαίνει ότι θα τα παίξουν όλα για όλα στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, τον επόμενο μήνα.

Οι Πειραιώτες έπεσαν στην 29η θέση μετά τα αποψινά αποτελέσματα και πλέον, φαίνεται πως θέλουν οπωσδήποτε δύο νίκες στα επόμενα δύο ματς για να προκριθούν. Ίσως βέβαια να τους φτάσουν και 4, κάτι που θα φανεί μετά και την επόμενη αγωνιστική.

Τέλος, η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στο 0-0 στο «Σαν Μαμές» με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αποτέλεσμα που την διατήρησε στην 3η θέση και τους Βάσκους στην 28η με 5 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

(73' Μαρτίνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1

(65' Γκνάμπρι, 69' Καρλ, 77' Τα - 54' αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

(88' πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1

(50',53' Κουντέ - 21' Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1

(55' Σκαμάκα, 83' Ντε Κετελάρε - 26' Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0

(26' αυτ. Ζίμα, 50' πέν. Κούντους, 79' πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3

(10' Τιλ, 85' Πέπι - 37' Άλβαρες, 52' Χάντσκο, 56' Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0

(68' Μπαλογκάν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3

(5',71' Καλαϊλί - 15' Παϊσάο, 41',58' Γκρίνγουντ)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-3

(47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

(10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(18',51' Μπραντ - 42' Αλεσάμι, 75' Χογκ)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-2

(13'αυτ. Μπρούνο Γκιμαράες, 88' Γκριμάλντο - 51' πέν. Γκόρντον, 74' Μίλεϊ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

(20' Ρίος, 49' Μπαρέιρο)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Πάφος (Κύπρος) 2-0

(67' ΜακΚένι, 73' Ντέιβιντ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3

(25',47' Μαντουέκε, 56' Μαρτινέλι)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-2

(28' Ροδρίγο - 36' Ο'Ράιλι, 43'πέν. Χάαλαντ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

  1. Αρσεναλ 6 18
  2. Μπάγερν 6 15
  3. Αταλάντα 6 13
  4. Παρί Σεν Ζερμέν 6 13
  5. Μάντσεστερ Σίτι 6 13
  6. Ίντερ 6 12
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 6 12
  8. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 12
  9. Λίβερπουλ 6 12
  10. Τότεναμ 6 11
  11. Ντόρτμουντ 6 11
  12. Τσέλσι 6 10
  13. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 6 10
  14. Μπαρτσελόνα 6 10
  15. Νιούκαστλ 6 10
  16. Μαρσέιγ 6 9
  17. Γαλατασαράι 6 9
  18. Μονακό 6 9
  19. Γιουβέντους 6 9
  20. Λεβερκούζεν 6 9
  21. Αϊντχόφεν 6 8
  22. Καραμπάγκ 6 7
  23. Νάπολι 6 7
  24. Κοπεγχάγη 6 7
  25. Πάφος 6 6
  26. Μπενφίκα 6 6
  27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 6
  28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 5
  29. Ολυμπιακός 6 5
  30. Μπριζ 6 4
  31. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 6 4
  32. Σλάβια Πράγας 6 3
  33. Αγιαξ 6 3
  34. Μπόντο Γκλιμτ 6 3
  35. Βιγιαρεάλ 6 1
  36. Καϊράτ 6 1
