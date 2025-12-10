Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Τζέντα: Ισχυρή βροχόπτωση «έπνιξε» δρόμους και μαγαζιά - Βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη της Τζέντας στη Σαουδική Αραβία προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη δημοφιλή αγορά Al-Bawadi με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και τα καταστήματα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

هطول الأمطار يفضح هشاشة وتهالك شبكات تصريف المياه في محافظة #بابل#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/3FiZWX5maP — قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) December 10, 2025

Heavy rainfall has flooded displacement tents in Al-Mawasi, Khan Younis, severely worsening the already dire conditions for displaced Palestinian families.



The criminal Zionist regime continues to impose a blockade in order to increase the suffering of infants and children.… pic.twitter.com/1jnEouaHku — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) December 10, 2025

Video footage shows flooding in Jeddah, Saudi Arabia, caused by continuous heavy rain. pic.twitter.com/j9DY9TnL92 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 10, 2025

Πωλητές και αγοραστές αναγκάστηκαν να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν έως τη μέση σε αρκετά σημεία της αγοράς.

بارش‌های شدید در شهر جده و شهرستان ينبع، در غرب عربستان سعودی، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه، صحنه‌هایی کم‌سابقه از جاری‌شدن آب در خیابان‌ها ایجاد کرده که با شادی و استقبال شهروندان همراه شد. براساس اعلام مرکز ملی هواشناسی عربستان سعودی، جده در این فصل بیشترین میزان بارش را تاکنون ثبت… pic.twitter.com/qO6aqwHsYh — independentpersian (@indypersian) December 9, 2025

Heavy flooding due to extreme rainfall in Jeddah, Mecca Province, Saudi Arabia ?? (09.12.2025) pic.twitter.com/RHIDSN4l3H — Disaster News (@Top_Disaster) December 9, 2025

‼️?SEVERE FLOODING HITS JEDDAH, SAUDI ARABIA — ANOTHER TARGETED RAIN BURST SLAMS THE REGION ???️⚠️



Massive flooding swept through Jeddah after a sudden, high-intensity rain system parked over the city, overwhelming streets and drainage systems within minutes. Cars were swept… pic.twitter.com/xJnwCUVkWh — WLNN - Last News Network (@WlnnNews) December 10, 2025

Διαβάστε επίσης