Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Τζέντα: Ισχυρή βροχόπτωση «έπνιξε» δρόμους και μαγαζιά - Βίντεο
Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη
Οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη της Τζέντας στη Σαουδική Αραβία προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τη δημοφιλή αγορά Al-Bawadi με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και τα καταστήματα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.
Πωλητές και αγοραστές αναγκάστηκαν να κινούνται μέσα σε νερά που έφταναν έως τη μέση σε αρκετά σημεία της αγοράς.
