«Υφέρπουσα καταστροφή»: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση των μολυσματικών ασθενειών

Απειλητικά για την ανθρώπινη υγεία εξελίσσεται η πρόοδος της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με διεθνή μελέτη με επικεφαλής το Παγκόσμιο Δίκτυο Υγείας του Τμήματος Ιατρικής Nuffield της Οξφόρδης, που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports.

Προειδοποιεί για μια «προοδευτική καταστροφή» που οδηγείται από την αύξηση των μολυσματικών ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και η φυματίωση, οι οποίες αποτελούν αναδυόμενες σοβαρές προκλήσεις για την παγκόσμια υγεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας από 3.752 επαγγελματίες υγείας και ερευνητές από 151 χώρες, με κυρίαρχη συμμετοχή (86,9%) εμπειρογνωμόνων από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, δείχνουν ότι ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας και της αντοχής στα ναρκωτικά διαμορφώνει μια κρίση υγείας που εξελίσσεται αργά, αλλά με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής αποκαλύπτουν ότι οι ειδικοί προσδιορίζουν τις ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς, όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός, ως τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες απειλές, ακολουθούμενες από τη φυματίωση και το HIV/AIDS.

Η μελέτη εντοπίζει τρεις κύριους παράγοντες που οδηγούν αυτήν την τάση: την κλιματική αλλαγή, την κοινωνικοοικονομική ανισότητα και τη μικροβιακή αντοχή.

Η κλιματική αλλαγή, ξεχωρίζει ως ο κύριος μοχλός εξάπλωσης ασθενειών. Αυτό το φαινόμενο επεκτείνει τις περιοχές όπου μπορούν να ζήσουν τα κουνούπια και άλλοι φορείς, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση των λοιμώξεων. Η κοινωνικοοικονομική ανισότητα περιορίζει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ η μικροβιακή αντοχή αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπειών για ένα ευρύ φάσμα λοιμώξεων.

Η καθηγήτρια Τρούντι Λανγκ, διευθύντρια του Παγκόσμιου Δικτύου Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής Nuffield της Οξφόρδης και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, υπογράμμισε τη συνάφεια αυτών των ευρημάτων δηλώνοντας: «Αυτή η μελέτη παρέχει απαράμιλλα στοιχεία για τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν αυτές τις απειλές για την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή σε όλο τον παγκόσμιο Νότο, όπου το βάρος της νόσου είναι μεγαλύτερο».

Οι συντάκτες της μελέτης υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος δεν θα παρουσιαστεί ως ένα δραματικό γεγονός, αλλά ως μια αργά αναπτυσσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, στην οποία οι ενδημικές ασθένειες εξαπλώνονται σε νέες γεωγραφικές περιοχές, επηρεάζοντας τόσο τα συστήματα υγείας όσο και τις οικονομίες. Συνιστούν την αντιμετώπιση οριζόντιων παραγόντων ασθενειών για την ενίσχυση της ετοιμότητας για τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και ζητούν συνεχείς επενδύσεις στη διάγνωση, την επιτήρηση και τις δίκαιες ερευνητικές συνεργασίες που επιτρέπουν την τοπική ηγεσία και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ερευνητική ικανότητα.