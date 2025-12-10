Γερμανία: Βλάβη σε αγωγό στο Βρανδεμβούργο - Σιντριβάνι πετρελαίου 25 μέτρων

Στο Βρανδεμβούργο, συναγερμός σήμανε για τις αρχές από τη διαρροή μεγάλης ποσότητας πετρελαίου από αγωγό. Το απόγευμα, κοντά στον οικισμό Zehnebeck, στον δήμο Gramzow της Ούκερμαρκ, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε αγωγό που ανήκει στο διυλιστήριο PCK, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος του κρατιδίου. Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, ενώ «η αιτία και η πλήρης έκταση της ζημιάς δεν μπορούν ακόμα να προσδιοριστούν».

Εκτιμάται ότι 200.000 λίτρα αργού πετρελαίου διέρρευσαν από κατεστραμμένο αγωγό στο Βρανδεμβούργο σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εταιρεία PCK, το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε από σημείο βαλβίδας στον αγωγό που συνδέει το Ρόστοκ με το Σβενττ. Η πυροσβεστική του διυλιστηρίου και η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Όπως μεταδίδει η Märkische Oderzeitung, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον αγωγό, προκαλώντας πίδακα πετρελαίου ύψους περίπου 25 μέτρων.

Ο αγωγός ανήκει στο διυλιστήριο PCK στο Σβενττ, λίγα χιλιόμετρα νοτιοανατολικά. Η υπουργός Περιβάλλοντος του Βρανδεμβούργου, Χάνκα Μίτελσταντ (SPD), αναμένεται να μεταβεί στο σημείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση, το μέγεθος της βλάβης και την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Ο συγκεκριμένος αγωγός μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Ρόστοκ προς το διυλιστήριο PCK στο Σβενττ.

