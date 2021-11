Τριάντα χρόνια χωρίς τον Φρέντι Μέρκιουρι: Το παρατσούκλι, οι γάτες και το Scrabble

Άγνωστες πτυχές για τον, Φρέντι Μέρκιουρι, τον εμβληματικό τραγουδιστή των Queen που πέθανε σαν σήμερα στα 45 του χρόνια.

Ήταν 24 Νοεμβρίου 1991, όταν -ίσως- η σπουδαίοτερη φωνή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σίγησε για πάντα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο πιο χαρισματικός τραγουδιστής όλων των εποχών, «έσβησε» από AIDS στα 45 του χρόνια...



Ο Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 ως Φαρόκ Μπουλσάρα στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε αποτελούσε βρετανική αποικία, ενώ σήμερα ανήκει στην Τανζανία.



Απέκτησε το παρατσούκλι Φρέντι όταν φοιτούσε στο αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στο Panchgani, ενώ το Μέρκιουρι, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι, προέρχεται από τον στίχο «Mother Mercury, look what they've done to me, I cannot run I cannot hide» του τραγουδιού «My Fairy King» που βρίσκεται στο πρώτο άλμπουμ των Queen.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο Μέρκιουρι είχε μια σπάνια και σπουδαία φωνή με εύρος τέσσερις οκτάβες. Επίσης είχε τέσσερα επιπλέον δόντια, ωστόσο δεν ήθελε ποτέ να φτιάξει την οδοντοστοιχία του γιατί φοβόταν πως αυτό θα επηρέαζε τις φωνητικές του χορδές.

10 συν 1 άγνωστες πτυχές για τον Φρέντι Μέρκιουρι

- Προτού γίνει μέλος των Queen, είχε εργαστεί ως αχθοφόρος στο αεροδρόμιο του Χίθροου.



- Ήταν μανιώδης συλλέκτης γραμματοσήμων. Είχε γραμματόσημα από το Μονακό, τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ζανζιβάρη, κ.ά. Η συλλογή ανήκει πλέον στο Ταχυδρομικό Μουσείο της Μεγάλης Βρετανίας.



- Απεχθανόταν το διάβασμα. Το θεωρούσε χάσιμο χρόνου. Παράλληλα κοιμόταν ελάχιστα. Ο ίδιος έλεγε ότι ένας υπνάκος 20 λεπτών αρκούσε για να ξεκουραστεί και να φορτίσει τις μπαταρίες του.



- Ήταν δεινός παίκτης του επιτραπέζιου παιχνιδιού Scrabble. Όχι μόνο έπαιζε με τις ώρες, αλλά το έπαιρνε και πολύ στα σοβαρά.



- Είχε καλή σχέση με τον αθλητισμό και τα σπορ. Ο ίδιος ήταν πολύ καλός μποξέρ. Επίσης στα παιδικά του χρόνια έπαιζε πινγκ-πονγκ και τένις. Μάλιστα λάτρευε να βλέπει Γουίμπλετον και ράγκπι, αλλά δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο και το κρίκετ.

- Τα δόντια του Φρέντι Μέρκιουρι εκτόξευσαν την καριέρα των Sex Pistols. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 1976, ο Μέρκιουρι χρειάστηκε να ακυρώσει μια εμφάνισή του στο Today Show του Μπιλ Γκράντι, εξαιτίας ενός πονόδοντου που τον ταλαιπωρούσε. Έτσι, στην εκπομπή τον αντικατέστησαν οι Sex Pistols.

- Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν καλός φίλος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Συνήθιζαν να συναντιούνται και να παρακολουθούν μαζί την τηλεοπτική σειρά Τα Χρυσά Κορίτσια.

- Αγαπούσε πολύ τις γάτες. Μάλιστα στο σπίτι του είχε 10 γάτες που πλην μία, είχε υιοθετήσει από καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Κάποιες από αυτές ήταν οι: Tom, Jerry, Goliath, Dorothy, Lily, Miko, Romeo και η Tiffany την οποία του είχε χαρίσει η πρώην αρραβωνιαστικιά του Μέρι Όστιν. O Μέρκιουρι είχε αφιερώσει ολόκληρο άλμπουμ στις γάτες του. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι είχε γράψει το τραγούδι Mr. Bad Guy για την αγαπημένη του γάτα την Delilah.



- Στην προσωπική του ζωή ήταν πολύ ντροπαλός. Σύμφωνα με τον Ρότζερ Τέιλορ δεν είχε καμία σχέση με την περσόνα που έβγαζε πάνω στη σκηνή. «Ήταν ένας ντροπαλός, ευγενικός και τρυφερός άνθρωπος».

- Ο Φρέντι Μέρκιουρι αποκάλυψε ότι έπασχε από ΑIDS μία μόλις μέρα πριν πεθάνει…

- Ο τόπος που φυλάσσονται οι στάχτες του Φρέντι Μέρκιουρι παραμένει επτασφράγιστο μυστικό…







