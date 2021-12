Όσκαρ 2022: Ανακοινώθηκαν οι βραχείες λίστες σε 10 κατηγορίες

Τα τραγούδια, οι διεθνείς ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που μπαίνουν στην κούρσα για τις τελικές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ.

H Οσκαρική περίοδος έχει ξεκινήσει επίσημα, με την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να ανακοινώνει ήδη τις shortlists σε 10 κατηγορίες για την 94η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Οι λίστες προεπιλογής που δόθηκαν στη δημοσιότηα αφορούν -μεταξύ άλλων- τις κατηγορίες: Διεθνής Ταινία, Ντοκιμαντέρ και Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, Μουσική, Τραγούδι, Οπτικά Εφέ, κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία «Διεθνής Ταινία», απουσιάζει η ελληνική συμμετοχή με το Digger. Παράλληλα, ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά, στις υποψηφιότητες για «Πρωτότυπο τραγούδι» συναντάμε την Μπίλι Άιλις για το ομώνυμο κομμάτι της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, No Time to Die, την Μπιγιόνσε για το Be Alive στο φιλμ King Richard, τους U2 με το Your Song Saved My Life για το Sing 2, αλλά και την Αριάνα Γκράντε για το Just Look Up στο φιλμ Don’t Look Up με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Παράλληλα, η νέα ταινία Μποντ φιγουράρει και στην κατηγορία «Μουσική» με το θέμα του Χανς Ζίμμερ, ο οποίος είναι υποψήφιος και για τη μουσική του στο Dune. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead για τα μουσικά θέματα στις ταινίες The Power of the Dog και Spencer. Στη λίστα συναντάμε επίσης το όνομα του ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Ντεσπλά για τη μουσική του στο The French Dispatch, όπως και τον Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς για το Last Duel του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Οι τελικές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ θα ανακοινωθούν από την Ακαδημία στις 8 Φεβρουαρίου 2022.

Η 94η Τελετή Απονομής των Όσκαρ -αν όλα πάνε καλά με την εξέλιξη της πανδημίας- θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου του 2022 στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.



Δείτε αναλυτικά τις shortlists στις 10 κατηγορίες:





Διεθνής Ταινία

Great Freedom (Αυστρία)

Playground (Βέλγιο)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

Flee (Δανία)

Compartment No. 6 (Φινλανδία)

I’m Your Man (Γερμανία)

Lamb (Ισλανδία)

A Hero (Ιράν)

The Hand of God (Ιταλία)

Drive My Car (Ιαπωνία)

Hive (Κόσοβο)

Prayers for the Stolen (Μεξικό)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Plaza Catedral (Παναμάς)

The Good Boss (Ισπανία)

Μουσική

Being The Ricardos – Daniel Pemberton

Candyman – Robert Aiki Aubrey Lowe

Don’t Look Up – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

The French Dispatch – Alexandre Desplat

The Green Knight – Daniel Hart

The Harder They Fall – Jeymes Samuel

King Richard – Kris Bowers

The Last Duel – Harry Gregson-Williams

No Time To Die – Hans Zimmer

Parallel Mothers – Alberto Iglesias

The Power Of The Dog – Jonny Greenwood

Spencer – Jonny Greenwood

The Tragedy Of Macbeth – Carter Burwell

Τραγούδι

So We May Start?’ (Annette) – Ron Mael, Russell Mael

Down To Joy (Belfast) – Van Morrison

Right Where I Belong (Bring Wilson: Long Promised Road) – Brian Wilson, Jim James

Automatic Woman (Bruised) – H.E.R.

Dream Girl (Cinderella) – Idina Menzel, Laura Veltz

Beyond the Shore (CODA) – Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder, Marius de Vries

The Anonymous Ones (Dear Evan Hansen) – Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg

Just Look Up (Don’t Look Up) – Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson

Dos Oruguitas (Encanto) – Lin-Manuel Miranda

Somehow You Do (Four Good Days) – Diane Warren

Guns Go Bang (The Harder They Fall) – Jeymes Samuel, Scott Mescudi, Shawn Carter

Be Alive (King Richard) – Beyoncé Knowles-Carter, Dixon

No Time to Die (No Time To Die) – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Here I Am (Singing My Way Home) (Respect) – Jamie Alexander Hartmant, Jennifer Hudson, Carole King

Your Song Saved My Life (Sing 2) – Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr.

Ντοκιμαντέρ

Ascension

Attica

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Faya Dayi

The First Wave

Flee

In the Same Breath

Julia

President

Procession

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

The Velvet Underground

Writing with Fire

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Águilas

Audible

A Broken House

Camp Confidential: America’s Secret Nazis

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Lead Me Home

Lynching Postcards: “Token of a Great Day

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Animation Μικρού Μήκους

Affairs of the Art

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Tαινία

Ala Kachuu - Take and Run

Censor of Dreams

The Criminals

Distances

The Dress

Frimas

Les Grandes Claques

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala’vision

Under the Heavens

When the Sun Sets

You’re Dead Helen

Ήχος

Belfast

Dune

Last Night in Soho

The Matrix Resurrections

No Time to Die

The Power of the Dog

A Quiet Place Part II

Spider-Man: No Way Home

tick, tick...BOOM!

West Side Story

Οπτικά Εφέ

Black Widow

Dune

Eternals

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

Godzilla vs. Kong

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Cruella Walt Disney

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Coming 2 America

Cruella

Cyrano

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Nightmare Alley

No Time to Die

The Suicide Squad

West Side Story





