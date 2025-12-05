Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ: «Η Ευρώπη θα τα πάει μια χαρά με λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα»

Ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς απορρίπτει τις ανησυχίες αναφορικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στη Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι «η μείωση του αριθμού των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη δεν θα επιβαρύνει την άμυνα της ηπείρου».

Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ: «Η Ευρώπη θα τα πάει μια χαρά με λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα»

Το HNLMS Tromp, μια φρεγάτα του Βασιλικού Ολλανδικού Ναυτικού, περιπολεί στη Βόρεια Θάλασσα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.

AP/Aleksandar Furtula
«Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ευρώπης και του Καναδά. Είμαστε έτοιμοι σήμερα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση ή έκτακτη ανάγκη», δήλωσε ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς.

Τα σχόλια του Grynkewich έρχονται εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την αναμενόμενη απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της επικείμενης αμυντικής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ. Η λεγόμενη "αναθεώρηση στάσης" αναμένεται ευρέως να περιλαμβάνει την αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη στον Ινδο-Ειρηνικό. Αυτή η μετατόπιση έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ΗΠΑ να αποσύρουν 800 στρατιώτες από τη Ρουμανία τον περασμένο μήνα - μια απόφαση που το Βουκουρέστι κάλεσε την Ουάσινγκτον να ανατρέψει.

Η ανησυχία για τη μείωση των 85.000 αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει επίσης μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στην συμμαχία υπό τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει επαινέσει την υπόσχεση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, αλλά στο παρελθόν αμφισβήτησε τη δέσμευση της συμμαχίας για συλλογική άμυνα, αμφιταλαντεύτηκε σχετικά με την πρόσφατη εισβολή ρωσικών drone στην Πολωνία και πίεσε επανειλημμένα τους ευρωπαίους συμμάχους να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

n.jpg

Ο στρατηγός Γκρίνκιουτς

Νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε : «Τώρα [ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ] Πούτιν έχει αρχίσει να κάνει εισβολές στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εμπλακούν με στρατεύματα ή οτιδήποτε άλλο».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για την υποστηριζόμενη από τον Τραμπ προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, την οποία ορισμένοι θεωρούν ότι ευνοεί τη Ρωσία, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να "προδώσουν" την Ουκρανία.

Αυτή η ταραχώδης σχέση ήρθε ξανά στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν παρευρέθηκε σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, κάτι που δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949. Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής του επέπληξε τους συμμάχους σε μια κλειστή συνάντηση για το γεγονός ότι έδωσαν προτεραιότητα στις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες αντί να συνεχίσουν να δαπανούν χρήματα για αμερικανικό εξοπλισμό.

Σχεδόν τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών πηγαίνουν στις ΗΠΑ, αλλά η ΕΕ προσπαθεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση με προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Ιδιωτικά, ορισμένοι ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν για τις ΗΠΑ, αλλά δημοσίως επιμένουν ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι μια δύναμη που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. «Όλες οι διαδικασίες του ΝΑΤΟ λειτουργούν άψογα», δήλωσε ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Παβελ Ζαλέφσκι στο Politico. "Από πρακτικής απόψεως, οι Αμερικανοί εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους πολύ καλά".

Ο Γκρίνκιουιτς επέμεινε ότι οι πολιτικές εντάσεις που σχετίζονται με τις ειρηνευτικές συνομιλίες "δεν έχουν καμία επίδραση... όσον αφορά την ικανότητα να εκπληρώσουμε την αποστολή μας από τη σκοπιά του ΝΑΤΟ". Οι δεσμεύσεις των συμμάχων να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, πρόσθεσε, σημαίνουν ότι το ΝΑΤΟ "θα είναι πιο έτοιμο αύριο και θα είμαστε πιο έτοιμοι μεθαύριο" να αντισταθούμε στη Ρωσία και να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω απόσυρση στρατευμάτων.

Η ανησυχία της Ευρώπης για την αξιοπιστία της συμμαχίας της με τις ΗΠΑ έρχεται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος του, οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών προειδοποιούν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος της δεκαετίας και οι υβριδικές επιθέσεις που συνδέονται με τη Ρωσία κλιμακώνονται σε όλη την ήπειρο. Ο Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είνσι «έτοιμος» για πόλεμο με την Ευρώπη.

Ο Γκρίνκιουιτς δήλωσε ότι «ανησυχεί» ότι η Ρωσία μπορεί να δοκιμάσει τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ «βραχυπρόθεσμα» — καθώς και «μεσοπρόθεσμα και σαφώς μακροπρόθεσμα». Οι υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας αποτελούν «πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, και επανέλαβε την έκκληση αρκετών ευρωπαϊκών πρωτευουσών για πιο δυναμική αντίδραση στις υβριδικές δραστηριότητες. «Σκεφτόμαστε επίσης να είμαστε προνοητικοί», είπε, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Εάν η Ρωσία προσπαθεί να μας δημιουργήσει διλήμματα, τότε ίσως υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να τους δημιουργήσουμε διλήμματα».

