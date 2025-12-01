ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

Ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ λέει στους Financial Times ότι η Συμμαχία θα μπορούσε να αναλάβει προληπτική δράση για να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει η Μόσχα

Newsbomb

ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» για να αντιμετωπίσει τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματικό της συμμαχίας. Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στους Financial Times ότι η δυτική στρατιωτική συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή της στον υβριδικό πόλεμο από τη Μόσχα.

«Μελετάμε τα πάντα... Στον κυβερνοχώρο, είμαστε κατά κάποιο τρόπο αντιδραστικοί. Το να είμαστε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί αντί για αντιδραστικοί είναι κάτι που σκεφτόμαστε», δήλωσε ο Ντραγκόνε, ο οποίος είναι πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη έχει πληγεί από πολυάριθμα περιστατικά υβριδικού πολέμου, κάποια αποδίδονται στη Ρωσία και άλλα παραμένουν ασαφή, από την κοπή καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα έως κυβερνοεπιθέσεις σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο. Ορισμένοι διπλωμάτες, ιδίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχουν προτρέψει το ΝΑΤΟ να σταματήσει να αντιδρά απλώς και να αντεπιτεθεί.

Μια τέτοια απάντηση θα ήταν ευκολότερη για τις κυβερνοεπιθέσεις, όπου πολλές χώρες έχουν επιθετικές δυνατότητες, αλλά θα ήταν λιγότερο εύκολη για δολιοφθορές ή εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Ντράγκον είπε ότι ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», αλλά πρόσθεσε: «Είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Και πρόσθεσε: «Το να είμαστε πιο επιθετικοί σε σύγκριση με την επιθετικότητα του ομολόγου μας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. [Τα ζητήματα είναι] το νομικό πλαίσιο και η δικαιοδοσία, ποιος θα το κάνει αυτό;»

Το ΝΑΤΟ σημείωσε επιτυχία με την αποστολή Baltic Sentry, στο πλαίσιο της οποίας πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη περιπολούσαν στη Βαλτική Θάλασσα, αναχαιτίζοντας τα πολυάριθμα περιστατικά κοπής καλωδίων το 2023 και το 2024 από σκάφη που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. «Από την αρχή του Baltic Sentry, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αποτροπή λειτουργεί», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

Ένας διπλωμάτης από τις χώρες της Βαλτικής δήλωσε: «Αν το μόνο που κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να αντιδρούμε, απλώς καλούμε τη Ρωσία να συνεχίσει να προσπαθεί, να συνεχίσει να μας βλάπτει. Ειδικά όταν ο υβριδικός πόλεμος είναι ασύμμετρος: τους κοστίζει λίγο και σε εμάς πολύ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο εφευρετικοί».

Παρά την επιτυχία της Baltic Sentry του ΝΑΤΟ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στη Συμμαχία, αφότου ένα φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε μια υπόθεση εναντίον του πληρώματος του Eagle S , ενός σκάφους του σκιώδους στόλου που είχε κόψει πολλά υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και δεδομένων, επειδή το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα όταν έλαβε χώρα η ύποπτη δολιοφθορά.

Ερωτηθείσα αν αυτό έδωσε στα ρωσικά πλοία εν λευκώ ελευθερία σε διεθνή ύδατα, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν δήλωσε στους FT: «Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα». Πρόσθεσε ότι το να είμαστε πιο δυναμικοί «είναι κάτι που εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπήρξε ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλύσουμε πραγματικά τι επιδιώκει ο επιτιθέμενος. Τότε πιθανώς, δεν θα πρέπει να είμαστε υστερικοί. Έχουμε το δικό μας εγχειρίδιο και θα πρέπει να το εμπιστευόμαστε επειδή είναι αρκετά ισχυρό».

Ο Ντραγκόνε παραδέχτηκε ότι ένα ζήτημα ήταν ότι το ΝΑΤΟ και τα μέλη του είχαν «πολύ περισσότερα όρια από τον ομόλογό μας λόγω ηθικής, λόγω νόμου, λόγω δικαιοδοσίας. Είναι ένα ζήτημα. Δεν θέλω να πω ότι είναι μια θέση ηττημένου, αλλά είναι μια πιο δύσκολη θέση από του ομολόγου μας».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η κρίσιμη δοκιμασία είναι η αποτροπή της μελλοντικής επιθετικότητας. «Το πώς θα επιτευχθεί η αποτροπή -μέσω αντιποίνων, μέσω προληπτικού χτυπήματος- είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος, επειδή θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτό», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή του δολοφόνου: 23 χρόνια μετά σκότωσε την κόρη του πρώτου θύματός του

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Ένοχες η πρώην πρωθυπουργός, Σέιχ Χασίνα, και η ανιψιά της, η Βρετανίδα βουλευτής, Τουλίπ Σιντίκ, για διαφθορά

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Στο Εφετείο η αίτηση αναστολής ποινής του Γιάννη Καπάκη, τότε γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας - Είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της

08:25ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει ακόμα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το στέισον που δεν λέει να αποσυρθεί

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε αν τη χάσατε - Ευκαιρία διόρθωσης

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Dignitas πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Eίχε αφιερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Στην τέφρα καλύφθηκαν χωριά μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Πουρασέ

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια, συλλήψεις και τραυματισμοί στην «πρεμιέρα» των αγροτικών κινητοποιήσεων - Σήμερα κρίσιμες αποφάσεις

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πιο μοναχικός άνθρωπος του κόσμου» - Τον βρήκαν νεκρό μετά από 4 χρόνια με τη μουσική να παίζει ακόμα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα την πάρετε αν τη χάσατε - Ευκαιρία διόρθωσης

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδρυτής της Dignitas πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Eίχε αφιερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Rage bait» που ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς για την Οξφόρδη για το 2025

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ