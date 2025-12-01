ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» για να αντιμετωπίσει τις κυβερνοεπιθέσεις, τις δολιοφθορές και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματικό της συμμαχίας. Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στους Financial Times ότι η δυτική στρατιωτική συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή της στον υβριδικό πόλεμο από τη Μόσχα.

«Μελετάμε τα πάντα... Στον κυβερνοχώρο, είμαστε κατά κάποιο τρόπο αντιδραστικοί. Το να είμαστε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί αντί για αντιδραστικοί είναι κάτι που σκεφτόμαστε», δήλωσε ο Ντραγκόνε, ο οποίος είναι πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη έχει πληγεί από πολυάριθμα περιστατικά υβριδικού πολέμου, κάποια αποδίδονται στη Ρωσία και άλλα παραμένουν ασαφή, από την κοπή καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα έως κυβερνοεπιθέσεις σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο. Ορισμένοι διπλωμάτες, ιδίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, έχουν προτρέψει το ΝΑΤΟ να σταματήσει να αντιδρά απλώς και να αντεπιτεθεί.

Μια τέτοια απάντηση θα ήταν ευκολότερη για τις κυβερνοεπιθέσεις, όπου πολλές χώρες έχουν επιθετικές δυνατότητες, αλλά θα ήταν λιγότερο εύκολη για δολιοφθορές ή εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Ντράγκον είπε ότι ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», αλλά πρόσθεσε: «Είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Και πρόσθεσε: «Το να είμαστε πιο επιθετικοί σε σύγκριση με την επιθετικότητα του ομολόγου μας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. [Τα ζητήματα είναι] το νομικό πλαίσιο και η δικαιοδοσία, ποιος θα το κάνει αυτό;»

Το ΝΑΤΟ σημείωσε επιτυχία με την αποστολή Baltic Sentry, στο πλαίσιο της οποίας πλοία, αεροσκάφη και ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη περιπολούσαν στη Βαλτική Θάλασσα, αναχαιτίζοντας τα πολυάριθμα περιστατικά κοπής καλωδίων το 2023 και το 2024 από σκάφη που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις. «Από την αρχή του Baltic Sentry, δεν έχει συμβεί τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η αποτροπή λειτουργεί», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

Ένας διπλωμάτης από τις χώρες της Βαλτικής δήλωσε: «Αν το μόνο που κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να αντιδρούμε, απλώς καλούμε τη Ρωσία να συνεχίσει να προσπαθεί, να συνεχίσει να μας βλάπτει. Ειδικά όταν ο υβριδικός πόλεμος είναι ασύμμετρος: τους κοστίζει λίγο και σε εμάς πολύ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο εφευρετικοί».

Παρά την επιτυχία της Baltic Sentry του ΝΑΤΟ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες στη Συμμαχία, αφότου ένα φινλανδικό δικαστήριο απέρριψε μια υπόθεση εναντίον του πληρώματος του Eagle S , ενός σκάφους του σκιώδους στόλου που είχε κόψει πολλά υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και δεδομένων, επειδή το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα όταν έλαβε χώρα η ύποπτη δολιοφθορά.

Ερωτηθείσα αν αυτό έδωσε στα ρωσικά πλοία εν λευκώ ελευθερία σε διεθνή ύδατα, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν δήλωσε στους FT: «Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα». Πρόσθεσε ότι το να είμαστε πιο δυναμικοί «είναι κάτι που εξετάζουμε. Μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπήρξε ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλύσουμε πραγματικά τι επιδιώκει ο επιτιθέμενος. Τότε πιθανώς, δεν θα πρέπει να είμαστε υστερικοί. Έχουμε το δικό μας εγχειρίδιο και θα πρέπει να το εμπιστευόμαστε επειδή είναι αρκετά ισχυρό».



Ο Ντραγκόνε παραδέχτηκε ότι ένα ζήτημα ήταν ότι το ΝΑΤΟ και τα μέλη του είχαν «πολύ περισσότερα όρια από τον ομόλογό μας λόγω ηθικής, λόγω νόμου, λόγω δικαιοδοσίας. Είναι ένα ζήτημα. Δεν θέλω να πω ότι είναι μια θέση ηττημένου, αλλά είναι μια πιο δύσκολη θέση από του ομολόγου μας».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η κρίσιμη δοκιμασία είναι η αποτροπή της μελλοντικής επιθετικότητας. «Το πώς θα επιτευχθεί η αποτροπή -μέσω αντιποίνων, μέσω προληπτικού χτυπήματος- είναι κάτι που πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος, επειδή θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε αυτό», πρόσθεσε ο Ντραγκόνε.

