Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα σε νέα μίνι σειρά του Netflix

H Σοφία Βεργκάρα θα είναι η πρωταγωνίστρια στη μίνι σειρά «Griselda» του Netflix, από τους δημιουργούς του «Narcos».

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία και το πλήρες καστ των ηθοποιών που θα συμμετέχουν στη νέα μίνι σειρά Griselda από τους δημιουργούς του Narcos.

Η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια με πρωταγωνίστρια την… αγνώριστη Σοφία Βεργκάρα, όπως μπορείτε να δείτε και στην φωτογραφία που ακολουθεί.

Η επερχόμενη σειρά θα αφηγηθεί την αληθινή ιστορία της Κολομβιανής Griselda Blanco (Bεργκάρα) η οποία έφτιαξε ένα από τα μεγαλύτερα καρτέλ κοκαΐνης στην ιστορία.



Η αδίστακτη και πανούργα Blanco από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές του 2000 κυβέρνησε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, φέρνοντας κοκαΐνη από την Κολομβία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Griselda εργαζόταν για το Καρτέλ Μεντεγίν, την εγκληματική οργάνωση που ίδρυσε και ηγήθηκε ο Εσκομπάρ. Οι… τακτικές της την έκαναν ευρύτερα γνωστή ως «Μαύρη Χήρα», καθώς ήταν υπεύθυνη για 200 δολοφονίες και έγινε η πρώτη δισεκατομμυριούχος γυναίκα εγκληματίας.

Η Σοφία Βεργκάρα ως Griselda Netflix



Εκτός από την Βεργκάρα η οποία έχει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι: Alberto Guerra (Narcos: Mexico), Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans), Alberto Ammann (Narcos), Christian Tappan (The Great Heist), Diego Trujillo (Metastasis), Paulina Davila (Luis Miguel), Gabriel Sloyer (Narcos), Juliana Aidén Martinez (Blacklist), Martin Rodriguez (Detrás de la verdad), and José Zúñiga (American Crime Story, Versace).

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πρεμιέρας για τη σειρά.





