Ηράκλειο: Βγήκε από μπαρ στην παραλιακή και καληνύχτισε με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο πέρασαν αστυνομικοί ο οποίος διασκέδαζε μέχρι πρωίας σε γνωστό μπαρ της παραλιακής λεωφόρου στο Ηράκλειο καθώς κατά την αποχώρησή του έριξε μερικές πιστολιές στον αέρα.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ενημερώθηκαν για το συμβάν και έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κατά την αυτοψία που διενήργησαν έξι κάλυκες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν προηγήθηκε κάποια παρεξήγηση μέσα στο μπαρ, όπως τουλάχιστον φαίνεται μέσα από κάμερες, ώστε να ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί ως αντίδραση. Θεωρούν ότι ο 27χρονος που είχε πιει πολύ, ήρθε στο τσακίρ κέφι και έκανε χρήση του πιστολιού που έφερε είτε πάνω του είτε είχε στο αυτοκίνητο του καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πυροβολισμοί έξω από το μπαρ έπεσαν περίπου πέντε λεπτά αφ’ ότου είχε εξέλθει ο 27χρονος. Ο 27χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο, έκανε μερικές βόλτες σε δρόμους των δυτικών συνοικιών και επιστρέφοντας έξω από το μπαρ, «έκοψε» για λίγο ταχύτητα και άρχισε να πυροβολεί.

Ο 27χρονος ταυτοποιήθηκε μέσα από κάμερες ασφαλείας και σήμερα, Τετάρτη, συνελήφθη στο σπίτι του, στην περιοχή των Καμινίων, στα όρια του αυτοφώρου. Σημειώνεται ότι το όπλο δεν βρέθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, με την αυτόφωρη σύλληψη να αφορά φυσίγγιο που βρέθηκε να κατέχει και όχι το κυρίως συμβάν που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της Κριακής (12/10) και άρα έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

