Κρυονέρι: Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα

Θρίλερ εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στο Κρυονέρι, με άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα.

Κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν ανάστατοι την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και έστησαν επιχείρηση προκειμένου να αποτρέψουν τον άνδρα να προχωρήσει στις απειλές του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του άνδρα που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα.

Διαπραγματευτές της ΕΛΑΣ που βρέθηκαν στο σημείο κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να αφοπλίσουν τον άνδρα ο οποίος του παρέδωσε την καραμπίνα και στη συνέχεια παραδόθηκε δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

