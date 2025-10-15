Συνελήφθη στη Βοιωτία ο Αλβανός δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 27χρονος Αλβανός που είχε δραπετεύσει πρόσφατα από τις φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είχε δραπετεύσει το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Κασσάνδρας και έκτοτε αναζητείτο από τις Αρχές. Ο 27χρονος είχε καταδικαστεί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών και εξέτιε την ποινή του στις αγροτικές φυλακές στην Κασσάνδρα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, ο 27χρονος δραπέτης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Βοιωτίας σε τυχαίο έλεγχο.

Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες των Αρχών, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τις προηγούμενες μέρες από περιοχή της Αττικής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη αλλοδαπός, δραπέτης φυλακών, χθες (14-10-2025) το απόγευμα σε περιοχή της Βοιωτίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργείων διενέργειας ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη).

Όπως προέκυψε, οδηγός του οχήματος ήταν ο συλληφθείς, ο οποίος πρωινές ώρες της 18-09-2025, είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης -7- ετών και -6- μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την περεταίρω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο όχημα βραδινές ώρες της 12-10-2025, καθώς ο αλλοδαπός νόμιμος ιδιοκτήτης του είχε καταγγείλει την υπεξαίρεσή του χθες το μεσημέρι στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων Αττικής.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του».