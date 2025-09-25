Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί»

Ενόσω οι αστυνομικοί αναζητούν τον 27χρονο δραπέτη από τις φυλακές Κασσάνδρας, αυτός βγήκε στον… τηλεοπτικό αέρα και με γυρισμένη την πλάτη μίλησε για το… δράμα που βιώνει.

Ο δραπέτης με το εντυπωσιακό προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, τις φωτογραφίες με πολυτελή αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού και στιγμιότυπα από τη φυλακή, «έσπασε» τη σιωπή του.

«Νιώθω στενοχώρια με αυτό που συνέβη», αναφέρει, επιμένοντας ότι δεν έχει σχέση με την επίθεση εναντίον Ουκρανής γυναίκας για την οποία κατηγορείται.

Καταδικασμένος για διακίνηση παράνομων μεταναστών, είχε δραπετεύσει από αγροτικές φυλακές. Η απόδραση του άνδρα προκάλεσε ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα, με νέες κατηγορίες να προστίθενται στη δικογραφία εις βάρος του.

«Έφυγα από εκεί, κατέβηκα στον δρόμο και έφυγα απευθείας», προσθέτει, μιλώντας στο MEGA. Όπως υποστηρίζει, απέδρασε γιατί ήθελε να δει το παιδί του. «Έφυγα γιατί είχα θέμα με το παιδί και έπρεπε να φύγω. Μετά έμαθα πως έλεγαν για ληστείες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Νιώθω άσχημα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είπαν αυτά».

Ο δραπέτης ίσως να βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα, ίσως και όχι. Άλλωστε, μετά τις αρκετές ώρες που μεσολάβησαν από τη συνέντευξη, μπορεί και πάλι να έχει αλλάξει τοποθεσία. Πάντως, παραμένει ασύλληπτος.

