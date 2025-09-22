Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας - Σε εξέλιξη η αναζήτηση του

Ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, φαίνεται πως διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με φωτογραφίες σε ξαπλώστρες, πολυτελή αυτοκίνητα και μηχανές.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί στις 9 Δεκεμβρίου 2024 από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 7,5 χρόνια φυλάκισης για διευκόλυνση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών.

Παράλληλα, υπήρξε αναφορά για επίθεση με μαχαίρι σε 25χρονη Ουκρανή σε κατάλυμα της Κασσάνδρας. Η νεαρή γυναίκα ανέφερε πως αναγνώρισε τον δράστη στο πρόσωπο του 27χρονου δραπέτη. Ωστόσο, οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι ο δραπέτης δεν συνδέεται με την επίθεση, καθώς τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο χώρο είναι «ορφανά» και δεν ταιριάζουν με τα δικά του.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δραπέτης να έχει εγκαταλείψει την περιοχή και να έχει επιστρέψει στην Αλβανία.

Η ιδιοκτήτρια των καταλυμάτων όπου διέμενε η 25χρονη ανέφερε στην τηλεόραση του MEGA ότι ο δράστης μπήκε στο δωμάτιο, εκμεταλλευόμενος τα κλειδιά που είχαν μείνει απ’ έξω, και αφαίρεσε κινητό, χρήματα, έγγραφα και κάρτες. Η κοπέλα, που ακόμη δεν μπορεί να περπατήσει, αναμένεται να αναρρώσει.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί αν ο δράστης της επίθεσης είναι το ίδιο άτομο με τον δραπέτη των φυλακών, με τα διαφορετικά αποτυπώματα να περιπλέκουν την υπόθεση.

