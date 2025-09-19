Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης
Ο άνδρας μπήκε στο σπίτι της γυναίκας, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αιματηρό περιστατικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, περίπου στις 17:30 το απόγευμα, ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της 25χρονης, την μαχαίρωσε και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο, που βρίσκεται σε δασική περιοχή, έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναζητώντας τα ίχνη του. δράστη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον ίδιο άνδρα που δραπέτευσε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.
Η 25χρονη παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:56 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πάργα: Ένοχοι σε πρώτο βαθμό για την κλοπή 650.000 ευρώ από πολυτελές σπίτι
20:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πικάσο: Ένα άγνωστο πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ βγήκε στο φως
20:04 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ