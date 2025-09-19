Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

Ο ανήλικος και άλλοι Ρομά «ξαφρίζουν» τα καταστήματα με τη λεία τους να ανέρχεται σε χιλιάδες ευρώ

Newsbomb

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Πάτρα, μια ομάδα ανήλικων Ρομά, με αρχηγό ένα αγοράκι μόλις 7 ετών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιώντας επανειλημμένες κλοπές τόσο το καλοκαίρι στην παραλιακή όσο και τον χειμώνα στο κέντρο της πόλης.

Η δράση τους έχει προκαλέσει αναστάτωση σε επιχειρήσεις και κατοίκους, με την αστυνομία να καλείται συχνά χωρίς όμως να καταφέρνει να περιορίσει το φαινόμενο.

Η συμμορία των ανήλικων Ρομά και η παράνομη δράση τους

Ο μικρός αρχηγός της ομάδας, που σύμφωνα με μαρτυρίες ανέλαβε τον ρόλο αυτό από την ηλικία των 6 ετών, ηγείται μιας συμμορίας που εισβάλλει σε καταστήματα για να κλέψει χρήματα και αντικείμενα. Ιδιοκτήτες καφέ και καταστημάτων περιγράφουν περιστατικά όπου τα παιδιά μπήκαν μέσα, έκλεψαν από ταμειακές μηχανές και συρτάρια, ακόμη και έσπασαν τζάμια για να εισέλθουν.

Ένα πρόσφατο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει την εισβολή της συμμορίας σε καφετέρια στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, όπου απέσπασαν περίπου 1.000 ευρώ. Η καθημερινή παρουσία των ανήλικων στους δρόμους της Πάτρας έχει κάνει τους ιδιοκτήτες να παίζουν «κλέφτες και αστυνόμους», προσπαθώντας να αποτρέψουν τις κλοπές, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων.

Η δράση των ανήλικων Ρομά δεν περιορίζεται μόνο σε καταστήματα. Υπάρχουν καταγγελίες για κλοπές ακόμα και σε ανήλικα παιδιά στους δρόμους της Πάτρας. Γονείς περιγράφουν περιστατικά όπου τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα ληστείας από ανήλικους της ίδιας ομάδας, με απειλές και εκβιασμούς για την επιστροφή κλεμμένων κινητών ή αντικειμένων.

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις, οι ανήλικοι επιστρέφουν γρήγορα στους δρόμους, με αμφίβολο το κατά πόσο οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους ή αν υπάρχουν αποτελεσματικές νομικές συνέπειες που να αποτρέπουν τη συνέχιση αυτής της παράνομης συμπεριφοράς.

Η κατάσταση στην Πάτρα αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένη δράση από τις αρχές, τόσο για την προστασία των επιχειρήσεων όσο και για την κοινωνική ένταξη και προστασία των ανήλικων Ρομά. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό αστυνόμευσης, κοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, ώστε να σταματήσει η παραβατική συμπεριφορά από τόσο μικρή ηλικία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Στη φυλακή 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός για κλοπή και βία στη μητέρα του

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Η συγκινητική στιγμή της επανένωσης του βρετανικού ζευγαριού με την οικογένειά του - Κρατούνταν για μήνες από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Συνελήφθη ανήλικος που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα από το 2019

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αγραβάνης για άσεμνη χειρονομία Φουρνιέ: «Σε παγώνει, έχουμε ξεφύγει σαν αθλητές»

18:59LIFESTYLE

Τζένη Θεωνά: Το baby shower party λίγο πριν τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

18:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα διδακτικά εργαλεία στη διάθεση των εκπαιδευτικών – Εμπλουτίζεται η τράπεζα θεμάτων

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από υπόγεια δεξαμενή

18:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ιστορικό επίτευγμα Τζέφερσον-Γούντεν, πήρε το χρυσό και στα 200μ.

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Αερομαχίες ΝΑΤΟ - Ρωσίας πάνω από την Εσθονία - Τα ρωσικά MiG-31 πέταξαν πάνω από το Ταλίν

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Τρέχα, με σκοτώσανε» - Άγριος ξυλοδαρμός 81χρονης μέσα σε σχολή οδηγών

18:32MEETING POINT

Πλεύρης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία» - «Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα»

18:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Ανόητα και μάταια τα μποϊκοτάζ» δηλώνει η Αυστρία - Απειλές αποχώρησης εξαιτίας συμμετοχής του Ισραήλ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Τοξικοί καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στο Μενίδι - Δείτε βίντεο και εικόνες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά στην Νύβριτο - Δύο εναέρια μέσα στη «μάχη» για την κατάσβεση

18:19ΕΛΛΑΔΑ

River West: Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο

18:16LIFESTYLE

Τζίμι Κίμελ: Την πρώτη αντίδρασή του μετά το «μαύρο» στην εκπομπή αποκάλυψε ο Λέτερμαν

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ασθενής άνοδος - Ανέβηκαν 63 μετοχές

18:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα νέα iPhone 17 και AirPods Pro 3 διαθέσιμα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι - Ήχησε το 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σητεία: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από υπόγεια δεξαμενή

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Τοξικοί καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στο Μενίδι - Δείτε βίντεο και εικόνες

18:32MEETING POINT

Πλεύρης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία» - «Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα»

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Αερομαχίες ΝΑΤΟ - Ρωσίας πάνω από την Εσθονία - Τα ρωσικά MiG-31 πέταξαν πάνω από το Ταλίν

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Τρέχα, με σκοτώσανε» - Άγριος ξυλοδαρμός 81χρονης μέσα σε σχολή οδηγών

17:50LIFESTYLE

Η Ρις Γουίδερσπουν αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα - Η έκπληξη της Τζένιφερ Άνιστον

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας των ΜΑΤ έριξε σφαλιάρα σε συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα

16:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοήμερο σχολείο: Τι αλλάζει με νέα εγκύκλιο για εγγραφές - Ποιες οικογένειες θα έχουν προτεραιότητα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ