Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

Στην Πάτρα, μια ομάδα ανήλικων Ρομά, με αρχηγό ένα αγοράκι μόλις 7 ετών, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιώντας επανειλημμένες κλοπές τόσο το καλοκαίρι στην παραλιακή όσο και τον χειμώνα στο κέντρο της πόλης.

Η δράση τους έχει προκαλέσει αναστάτωση σε επιχειρήσεις και κατοίκους, με την αστυνομία να καλείται συχνά χωρίς όμως να καταφέρνει να περιορίσει το φαινόμενο.

Η συμμορία των ανήλικων Ρομά και η παράνομη δράση τους

Ο μικρός αρχηγός της ομάδας, που σύμφωνα με μαρτυρίες ανέλαβε τον ρόλο αυτό από την ηλικία των 6 ετών, ηγείται μιας συμμορίας που εισβάλλει σε καταστήματα για να κλέψει χρήματα και αντικείμενα. Ιδιοκτήτες καφέ και καταστημάτων περιγράφουν περιστατικά όπου τα παιδιά μπήκαν μέσα, έκλεψαν από ταμειακές μηχανές και συρτάρια, ακόμη και έσπασαν τζάμια για να εισέλθουν.

Ένα πρόσφατο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει την εισβολή της συμμορίας σε καφετέρια στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, όπου απέσπασαν περίπου 1.000 ευρώ. Η καθημερινή παρουσία των ανήλικων στους δρόμους της Πάτρας έχει κάνει τους ιδιοκτήτες να παίζουν «κλέφτες και αστυνόμους», προσπαθώντας να αποτρέψουν τις κλοπές, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και τα φιλοδωρήματα των σερβιτόρων.

Η δράση των ανήλικων Ρομά δεν περιορίζεται μόνο σε καταστήματα. Υπάρχουν καταγγελίες για κλοπές ακόμα και σε ανήλικα παιδιά στους δρόμους της Πάτρας. Γονείς περιγράφουν περιστατικά όπου τα παιδιά τους έχουν πέσει θύματα ληστείας από ανήλικους της ίδιας ομάδας, με απειλές και εκβιασμούς για την επιστροφή κλεμμένων κινητών ή αντικειμένων.

Παρά τις συνεχείς συλλήψεις, οι ανήλικοι επιστρέφουν γρήγορα στους δρόμους, με αμφίβολο το κατά πόσο οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους ή αν υπάρχουν αποτελεσματικές νομικές συνέπειες που να αποτρέπουν τη συνέχιση αυτής της παράνομης συμπεριφοράς.

Η κατάσταση στην Πάτρα αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένη δράση από τις αρχές, τόσο για την προστασία των επιχειρήσεων όσο και για την κοινωνική ένταξη και προστασία των ανήλικων Ρομά. Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό αστυνόμευσης, κοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, ώστε να σταματήσει η παραβατική συμπεριφορά από τόσο μικρή ηλικία.