Συνελήφθη εφοριακός στην Κεντρική Μακεδονία - Ζήτησε 1.500 ευρώ για να μη βεβαιώσει πρόστιμο

Χειροπέδες σε έναν εφοριακό υπάλληλο στην Κεντρική Μακεδονία πέρασαν άνδρες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που κατηγορείται για χρηματισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο εφοριακό φέρεται να ζήτησε φακελάκι 1.500 ευρώ από πολίτη προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.

Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης.

Ο υπάλληλος εντοπίστηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα , στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.

Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο αναμένεται να οδηγεί στη Δικαιοσύνη.

