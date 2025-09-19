Blue Star Naxos: Εικόνες κόβουν την ανάσα – Η άνιση μάχη με τα κύματα, εν μέσω απαγορευτικού

Άνιση μάχη με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιό του παρά το απαγορευτικό απόπλου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το Blue Star Naxos στάθηκε στο ύψος του, εξυπηρετώντας την άγονη γραμμή και διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Όπως σημειώνει το cyclades24.gr, το απαγορευτικό απόπλου εκδίδεται από τα κεντρικά λιμάνια, ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία που δεν βρίσκονται σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, εκτελούν κανονικά το δρομολόγιό τους.

