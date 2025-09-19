Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το Α.Τ. Παγκρατίου που έχει «βυθιστεί» στο σκοτάδι εδώ και μία εβδομάδα

Σοβαρές δυσλειτουργίες και εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, το οποίο παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για περισσότερες από επτά ημέρες, λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Το κτήριο, που στεγάζει σημαντικές υπηρεσίες όπως η έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων, αδυνατεί να εξυπηρετήσει πολίτες, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη τις βραδινές ώρες, όταν η απουσία φωτισμού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος. Προσωρινά, ορισμένες διαδικασίες εξυπηρετούνται από το Α.Τ. Καισαριανής, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους πολίτες.

Παράλληλα, η συνολική εικόνα του κτηρίου είναι αποκαρδιωτική καθώς έχουν πέσει σοβάδες.

Hμιτελή έργα ακριβώς μπροστά από το φυλάκιο της αστυνομίας.

Το φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Newsbomb αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση: Σπασμένα κουδούνια στην είσοδο, δεκάδες μεγάλες μπλε πλαστικές σακούλες πεταμένες στον εξωτερικό χώρο, ανοιχτές τρύπες στο οδόστρωμα, καθώς και ημιτελή έργα ακριβώς μπροστά από το φυλάκιο της αστυνομίας.

Οι εικόνες μαρτυρούν τις δυσκολίες που βιώνει το προσωπικό, αλλά και το πόσο δύσκολο έχει καταστεί το Αστυνομικό Τμήμα για τους πολίτες που το επισκέπτονται.

Αστυνομικοοί ζητούν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν με ασφάλεια.