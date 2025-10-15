Βόλος: 55χρονος απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην του

Κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και παραβίασης δικαστικών όρων αντιμετωπίζει ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος φέρεται να απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην σύντροφό του το πρωί της Τετάρτης (15/10) όταν εκείνη πήγε στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, λίγο μετά τις 5 σήμερα τα ξημερώματα η 44χρονη πρώην σύντροφος του 55χρονου πήγε στο σπίτι του όπου τσακώθηκαν με τον 55χρονο να παίρνει το μαχαίρι και να απειλεί την πρώην σύντροφό του, σύμφωνα με την καταγγελία της. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί σε δίκη, όπου σε επιβλήθηκαν στον 55χρονο περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος και η 44χρονη ότι είχαν φραστικό επεισόδιο στο σπίτι του, με ύβρεις και από τις δύο πλευρές, ενώ ο άνδρας φέρεται να κρατούσε κάτι αιχμηρό στο χέρι του, πιθανόν κουζινομάχαιρο, το οποίο, όμως, στη συνέχεια δεν βρέθηκε στην κατοχή του.

Να σημειωθεί πως ο 55χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών, αλλά και για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 55χρονος υποστήριξε στο Δικαστήριο πως εκείνος ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι απέναντι στην 44χρονη, από τον περασμένο Ιούλιο, σε αντίστοιχο επεισόδιο που είχαν.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 21 Οκτωβρίου, με όρο της μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, και σε περίπτωση που αυτή τον επισκεφτεί στο σπίτι του, ο 55χρονος να μην της επιτρέψει την είσοδο. Το Δικαστήριο ήρε την κράτησή του κατηγορούμενου και τον άφησε ελεύθερο.

