Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, αφού εκτελέστηκαν και επισήμως τα εντάλματα σύλληψής τους και κατέστησαν κατηγορούμενοι.

Το χρονικό των συλλήψεων

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί, ένας 22χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε ότι ήταν αυτός που μαζί με τον εκτελεστή ταξίδεψαν από την Αθήνα για τη Φοινικούντα, ενώ δήλωσε ότι θα κατονόμαζε τον εκτελεστή.



Λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία συνέλαβε στην Καλλιθέα τον έτερο 22χρονο, ο οποίος εκτέλεσε τα δύο θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να πιστεύει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

