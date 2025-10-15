Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Ο φίλος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ αναφέρθηκε στις δύο παλιότερες επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 68χρονος

Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού στην Φοινικούντα

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε αποκλειστικά ένας φίλος του 68χρονου, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας που ήταν ιδιοκτήτης.

Ο φίλος του 68χρονου αρχικά αναφέρθηκε στο Mega για τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 68χρονος.«Στο "Στάδιο" του επιτέθηκε κάποιος με κουκούλα, άρα ήξερε ότι υπάρχουν κάμερες. Ο Κώστας του λέει: "Ρε, τι κάνεις εδώ; Παίζεις;" Και εκείνος του απαντάει ειρωνικά: "Ναι, παίζω’. Τον χτύπησε αμέσως», είπε.

Για το δεύτερο περιστατικό σχολίασε: «Ο Κώστας εκείνη την ώρα πήγαινε στην αστυνομία, αλλά γύρισε πίσω πριν φτάσει στην Πύλο. Επιστρέφοντας, άρχισαν να τον κυνηγούν μαζί με τον ανιψιό του. Από ό,τι μου είπε, οδηγούσε ο ανιψιός του. Ο Κώστας του έλεγε να τον χτυπήσουν, αλλά εκείνος τρέμει και κλαίει και δεν τον χτυπάει. Μου είπε: ‘Χάσαμε μία ευκαιρία εξαιτίας του μικρού. Θα είχα ησυχάσει κι εγώ, αν ήξερα ποιος είναι’».

Υποψία για τον εγγονό

Ο φίλος του θύματος ανέφερε επίσης ποιο άτομο είχε υποπτευθεί αρχικά ο 68χρονος πίσω από τις επιθέσεις:

«Για την πρώτη επίθεση είχε πει ότι ήταν ο μικρός εγγονός από την ανιψιά του, αλλά μετά αναθεώρησε, νομίζω. Σκέφτονταν και άλλα, όπως η οικογένεια της κοπέλας του ανιψιού του. Σκέφτηκε μήπως η νύφη του (μητέρα του ανιψιού) είχε κάποιον φίλο, αλλά μου είπε μετά: "Δεν ισχύει αυτό"».

Σχέση με τον ανιψιό και οικονομικά

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σχέση που είχε ο 68χρονος με τον 33χρονο ανιψιό του, που ήταν παρών στο έγκλημα και στον οποίο άφησε την περιουσία του:

«Τον είχε υπό έλεγχο οικονομικά, γιατί στα προηγούμενα χρόνια αυτός είχε πουλήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματα είχαν εξαφανιστεί. Του είχε ζητήσει έναν λογαριασμό με τα χρήματα, αλλά ποτέ δεν έλαβε απάντηση. Ήταν πολλά λεφτά. Ο ανιψιός είχε πουλήσει ένα σπίτι στην Αθήνα από αποδοχή του πατέρα του».

Για τον εγγονό που είχε υποψία στην πρώτη απόπειρα, είπε: «Στην αρχή πίστευε ότι ήταν αυτός, λόγω αντιπαράθεσης με την ανιψιά του και θεωρούσε ότι χειραγώγησε τον μικρό να του κάνει απειλή. Μετά αναθεώρησε».

Διαφωνία για την πώληση του camping

Ο φίλος του 68χρονου ανέφερε: «Τον ρώτησα αν είχε κάποια πρόταση για το camping. Του είπα: "Αν θεωρητικά το πουλάς 5, μήπως έχεις πρόταση για 2;". Μου απάντησε: "Όχι, δεν έχω τέτοια πρόταση". Στην πρώτη απόπειρα συζητούσαμε μήπως κάποιος τον εκφοβίζει για να πουλήσει φθηνά, αλλά μου είπε: "Όχι"».

Σχετικά με τη διαφορά απόψεων με τον ανιψιό, ανέφερε: «Όλα τα ακίνητα τα είχε δημιουργήσει ο Κώστας. Ήθελε να τα πουλήσει στην αξία που έπρεπε, ενώ ο μικρός έλεγε, ας πουλήσουμε και λιγότερο. Τα ακίνητα τα πονούσε και δεν θα τα έδινε για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν φιλήσυχος, έξυπνος, δημιουργικός, είχε όνειρα, ήθελε τα ζώα και τα δέντρα του, ήθελε μια ήσυχη ζωή».

Σχέση ανιψιού με τον επιστάτη

Για τον ανιψιό και τον επιστάτη, είπε: «Ήθελε να φύγει, είχε κουραστεί με τα χρόνια και ήξερε ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Το κάμπινγκ το είχε δώσει σε μεσίτη, δεν ξέρω σε ποια τιμή. Του άρεσε να ζει ήσυχα με τα ζώα και τα δέντρα του, να κλαδεύει. Ο Βασίλης (επιστάτης) ήταν καλός άνθρωπος, σαν παιδί στον χαρακτήρα».

Όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του ανιψιού με τον επιστάτη, απάντησε: «Τον ανεχόταν, δεν τον συμπαθούσε. Τον ανεχόταν γιατί δεν μπορούσε αλλιώς. Ο επιστάτης ήταν κοντά στον θείο του για πολλά χρόνια, ο θείος του έκανε κουμάντο, και τον ανεχόταν».

