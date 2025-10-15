Μετά τον Καλλιακμάνη και τον Μπαλάσκα εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα και Γερμανός (πρώην) αστυνομικός

Ακόμα ένα επεισόδιο στην τηλεοπτική αντιπαράθεση για το πιο ωραίο... κορμί της αστυνομίας προβλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πρωταγωνιστής ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος από την Φοινικούντα εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση στον Σκάι και συνομίλησε με έναν Γερμανό... τουρίστα -επίσης πρώην αστυνομικό- ο οποίος, γυμνός από τη μέση και πάνω, κατέθεσε τη δίκη του μαρτυρία καθώς φιλοξενείται στο κάμπινγκ που έγινε το διπλό φονικό.

Για περίπου 10 λεπτά στην οθόνη ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης βρισκόταν στο ίδιο, διπλό, πλάνο με τον ημίγυμνο Γερμανό τουρίστα-αστυνομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι εκτός από τους εγχώριους νυν τηλεστάρ και πρώην αστυνομικούς και οι ξένοι συνάδελφοί τους ζήλεψαν τη δόξα τους.

Κι όλα αυτά λίγες ημέρες μετά τον θόρυβο που είχε προκληθεί μετά την ιδιότυπη τηλεοπτική «μονομαχία» μεταξύ του αστυνομικού αναλυτή πλέον Σταύρου Μπαλάσκα και του επίσης απόστρατου αξιωματικού της ΕΛΑΣ Γιώργου Καλλιακμάνη για το ποιος από τους δύο είναι καλύτερα γυμνασμένος.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Γιώργος Λιάγκας, στην εκπομπή «Το Πρωινό», υπενθύμισε μια πρόσφατη φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη σε ρόλο αγρότη κατά τη συγκομιδή ελιών, στην οποία εμφανιζόταν γυμνός από τη μέση και πάνω, σχολιάζοντας πως το τηλεοπτικό κοινό θα ήθελε να δει και τον Σταύρο Μπαλάσκα σε αντίστοιχες εργασίες...​

Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που έκανε τον Σταύρο Μπαλάσκα να αποκαλύψει το στήθος του:

Ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε προσπαθώντας να κάνει χιούμορ, λέγοντας «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» και σήκωσε τη μπλούζα του ζωντανά στον αέρα, αποκαλύπτοντας το δασύτριχο στήθος του live. «Είμαι τίγκα στην τρίχα... είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω», είπε ο πρώην αστυνομικός, προκαλώντας έκπληξη στο πάνελ του «πρωινού».​

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε με σαφή απαξίωση από τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο οποίος τόνισε πως «δεν θέλω καν να το σχολιάσω, δεν είναι αστείο» και ότι «όταν κάποιος είναι επιρρεπής δεν πρέπει να τον προκαλείς». Με τον τρόπο αυτό, ο Γιώργος Καλλιακμάνης ξεκαθάρισε ότι αποστασιοποιείται από τον τηλεοπτικό χαβαλέ και επισημαίνει την αναγκαιότητα ορίων στην δημόσια έκθεση και τη σοβαρότητα του δημόσιου λόγο.

Σήμερα ωστόσο, και με αφορμή την αποτρόπαια διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ο συνταξιούχος Γιώργος Καλλιακμάνης που δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να πολιτευθεί διεκδικώντας βουλευτική έδρα στην Αιτωλοακαρνανία, επανήλθε στο θέμα της ημίγυμνης εμφάνισης παρουσιάζοντας έναν Γερμανό αστυνομικό- τουρίστα, ημίγυμνο από τη μέση και πάνω παίρνοντας την κατάθεσή του -live παρακαλώ- σε ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο η επίσημη αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και για το όποιο η διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις...

Προφανώς όμως όταν κάποιος θέλει να... εξιλεωθεί τηλεοπτικά ή να συνεχίσει το ιδιότυπο challenge με κάποιον άλλο αμετροεπή πρώην συνάδελφό του και παραλλήλως επίδοξο πολιτευτή που δεν έχει πρόβλημα να σηκώσει την μπλούζα του και να δείξει το δασύτριχο στήθος του, δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να εμφανίσει σε πανελλαδική live μετάδοση κάποιον άλλο ημίγυμνο (από τη μέση και πάνω). Άλλωστε ο Γερμανός αστυνομικός είναι -κατά δήλωση Καλλιακμάνη- τουρισμό και διακοπές κάνει στη Φοινικούντα, στο ίδιο camping που έγινε η διπλή δολοφονία του Κωνσταντίνου Τομαρά και του επιστάτη της τουριστικής επιχείρησης διαμένει... Οπότε πού είναι το πρόβλημα να βγει και ο... αυτόπτης μάρτυρας ημίγυμνος στην τηλεόραση; Μήπως άλλωστε έχει γεμίσει από σεμνότυφους το τηλεοπτικό κοινό και ενοχλούμαστε; Και μην μου πείτε ότι δεν ανοίγει νέους δρόμους στην τηλεοπτική ενημέρωση η ζωντανή παρουσία ενός αυτόπτη μάρτυρα που είναι και (Γερμανός) τουρίστας και αστυνομικός και ημίγυμνος ανήμερα της 15ης Οκτωβρίου, δηλαδή πολλές εβδομάδες μετά το μακρύ, καυτό ελληνικό καλοκαίρι...